A.M.E.N.: enthüllen das Cover von „Argento“

Das neue Album von A.M.E.N., Argento, ist ein äußerst intimes und avantgardistisches Werk, das in einem verrauchten Jazz-Club in New Orleans aufgenommen zu sein scheint. Es bewegt sich von typischen Jazz- und Blues-Strukturen bis hin zu Momenten reinen Dark Dooms, wobei Erba Del Diavolos Stimme wie nie zuvor zum Protagonisten wird, dank einer Interpretation, die sich von den großen Jazz-Sängern der Vergangenheit entfernt, um sich mit ihrem einzigartigen Timbre und ihren Nuancen in der Gegenwart zu verankern.

Nun wurde das Cover des Albums enthüllt, das von der talentierten deutschen Fotografin Lilith Terra gestaltet wurde, und die Tracklist, die aus fünf Suiten besteht, die eine Hommage an den ‚König‘ der italienischen Horrorfilme, Dario Argento, darstellen: 1. Brindisi – 2. Magia – 3. Omicidio – 5. Cadaveri

Das Album kann bereits als LP, Digipak-CD und im auf nur 25 Exemplare limitierten Bundle-Format unter diesem Link https://shorturl.at/G6680 bestellt werden.

Vittorio Sabelli (Dawn Of A Dark Age, Notturno, Incantvm) und Erba Del Diavolo (Ponte Del Diavolo), das Herz, der Verstand und die Seele der Band, haben dem Projekt eine unglaubliche stilistische Wendung gegeben und ein Werk geschaffen, das sich mit dem Herzen der Vergangenheit zuwendet, das sich zwischen klassischer Musik und Jazz bewegt, aber auch Blues, Dark, Doom und musikalische Kontaminationen erforscht, die sich im Noir- und psychologischen Bereich entwickeln.

Argento ist ein extremes Werk, das auf hohe Musik trifft … und das Ergebnis ist unerwartet erhaben.

