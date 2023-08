Night Demon: starten ihre Tour am 31. August

Die Heavy-Metal-Institution Night Demon aus Ventura, Kalifornien, kommt Ende des Monats auf Tour.

31.August – Oldenburg, Germany @ Stadfest – Free Show!

01.September – Berlin, Germany @ Lido

02.September – Kassel, Germany @ Goldgrube

03.September – Essen, Germany @ Turock

05.September – Paris, France @ Backstage By The Mill

06.September – Gries, Germany @ Loungecafé lifetime

07.September – Dresden, Germany @ Reithalle

08.September – Mörlenbach – Weiher, Germany @ Live Music Hall

09.September – Andernach, Germany @ Metal Mania Festival

10.September – Bad Oeynhausen, Germany @ Druckerei

11.September – Munich, Germany @ Backstage

12.September – Vienna, Austria @ Escape

13.September – Salzburg, Austria @ Rockhouse

14.September – Dornbirn, Austria @ Kulturcafé Schlachthaus

15.September – Aarau, Switzerland @ Kiff

16.September – Villingen-Schwenningen, Germany @ Black Forest Festival

17.September – Arnhem, Netherlands @ Willemeen

18.September – Den Haag, Netherlands @ Musician

19.September – Hamburg, Germany @ Logo

Tickets gibt es hier

20.-22. September – Wacken Full Metal Cruise (SOLD OUT)

Am 1. September 2023 wird die Band im Lido in Berlin auftreten. Die Show dient nicht nur der Promotion des aktuellen Albums Outsider, sondern auch als offizielle Veröffentlichungsparty für ein brandneues Buch. Das Buch mit dem Titel Life On The Run enthält eine Vielzahl von Night Demon-Fotos, die von dem renommierten Fotografen Sebastian Wilke aufgenommen wurden. Diese Fotos fangen nicht nur die Lebendigkeit, Energie und Leidenschaft eines Night Demon-Konzerts ein, sondern dokumentieren auch die weniger glamourösen Aspekte des täglichen Lebens einer tourenden Underground-Heavy-Metal-Band auf der Straße.

Sebastian Wilke ist ein versierter Fotograf mit mehr als 15 Jahren Erfahrung als Presse- und Businessfotograf. Obwohl er in Berlin lebt, ist Wilke rund um den Globus gereist, um Kriegs- und Krisengebiete zu fotografieren, unter anderem in Afghanistan, Mali, Niger und Libanon. Seine Arbeiten wurden in deutschen und internationalen Zeitungen, Magazinen und Büchern veröffentlicht. Wilke ist außerdem ein eingefleischter Heavy-Metal-Fan, der seit mehr als einem Vierteljahrhundert Konzerte besucht. Vor einigen Jahren kam er auf die Idee, seine fotografischen Fähigkeiten mit seiner Liebe zum Heavy Metal zu verbinden und ein ganzes Buch über eine Band zu fotografieren, die im Heavy-Metal-Underground auf dem Vormarsch ist. Wilke schloss sich für dieses Projekt mit Night Demon zusammen und begleitete die Band bei Dutzenden von Shows auf zwei Tourneen sowie bei weiteren einmaligen Auftritten in den Jahren 2019 und 2022.

Das Ergebnis dieser Bemühungen ist Life On The Run, ein 144-seitiges Hardcover-Buch, das 242 Fotografien von Night Demon auf der Straße zeigt. Das Buch ist auf hochwertigem 170g/m² Papier gedruckt, misst 26 cm x 21 cm und wiegt 920 Gramm. Es ist ein wertvolles Dokument für Night Demon-Fans, Heavy-Metal-Verrückte und Musikfotografie-Kenner weltweit. Life On The Run wird bei der Night Demon-Show im Lido am 1. September erhältlich sein. Außerdem wird es auf Etsy und Lifeontherun.de erhältlich sein.

Night Demon sind seit mehr als einem Jahrzehnt eine feste Größe in der internationalen Heavy-Metal-Szene. Sie touren regelmäßig durch Europa, sowohl als Headliner als auch im Vorprogramm von Größen wie Accept, Cirith Ungol und Sacred Reich. Night Demon sind auch auf vielen der renommiertesten deutschen Metal-Festivals aufgetreten, darunter Wacken Open Air, Bang Your Head, Party.San, Metal Hammer Paradise und Keep It True. Ihr drittes Album, Outsider, wurde am 17. März 2023 über Century Media Records veröffentlicht und erreichte Platz 16 der deutschen Charts.

Unser Review zu Outsider: