Presented by TFM.rocks – Metal Mania Festival am 09.09.2023 im JUZ in Andernach (Vorbericht)

Eventname: Metal Mania Festival

Bands : Night Demon, Rage, Brainstorm, Motor Jesus, Midnight Rider, Dragonsfire

Ort: JUZ Andernach, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 09.09.2023

Kosten: 55,00 Euro

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Hard Rock, Metal, NWOBHM

Besucher: 666 Besucher

Veranstalter: JUZ Live Club, Kulturbüro der Stadt Andernach

Link: https://www.facebook.com/events/166567166153579/?active_tab=about

Neues Tagesfestival an alter Wirkungsstätte in Andernach. Time For Metal ist stolz, das Metal Mania Festival im JUZ Andernach präsentieren zu dürfen. Wo früher der eiserne Hammer schwang, kommt es nun zur Metal Mania!

Topact beim Metal Mania werden Night Demon sein. Night Demon sind eine richtig geile Liveband. Das durften bereits die Fans bei Ironhammer Festival und beim Rockfestival Rengsdorf (nicht unweit von Andernach) vor ein paar Jahren erleben. Night Demon aus Kalifornien sind eine der Bands, die momentan den New Wave of British Heavy Metal erfolgreich wiederbeleben. Ungestüme, aber jederzeit eingängige Songs, die für Traditionalisten keine Wünsche offenlassen und zumeist offene Münder hinterlassen.

Nicht nur Night Demon werden die Metal Mania in Andernach richtig anfachen, denn da stehen noch eine Menge superber Bands an:

Nur wenige Metal-Formationen können auf eine dermaßen umfassende, vielschichtige und abwechslungsreiche Karriere zurückblicken wie Rage. Gegründet im Frühjahr 1983 in Herne, Nordrhein-Westfalen, hat die Band um Sänger/Bassist Peavy Wagner im Laufe ihrer langen Laufbahn eine riesige Bandbreite an stilistischen Nuancen in ihr Gesamtkonzept integriert. Es gab Veröffentlichungen mit schwerpunktmäßig harschen Thrash-Klängen, aber auch Scheiben mit hymnischem Power Metal sowie – im wahrsten Sinne des Wortes – Werke mit symphonischer Ausrichtung.

Über 30 Jahre rocken Brainstorm schon die Bühnen der Welt, dies unter anderem auch zusammen mit Rage auf der letztjährigen Brainrage Over Europe Tour. Mit Wall Of Skulls hat die fünfköpfige Formation aus Gerstetten in Baden-Württemberg 2021 ihr 13. Album auf den Markt gebracht. Satten und energiegeladenen Metal schleudern euch die Jungs um die noch immer aktiven Gründungsmitglieder Dieter Bernert (Schlagzeug), Torsten Ihlenfeld und Milan Loncaric (beide Gitarre) um die Ohren.

Hellbreaker, das letzte Album der Mönchengladbacher Motorjesus, wurde von niemand geringerem als dem Schweden Dan Swanö aus Örebro (Nightingale, Katatonia, Bloodbath) produziert. Wie man bei dieser Mischung aus Band und Produzenten schon vermuten kann: Schmuseballaden gibt es nicht! Temporeicher, kompakter und explosiver Hard Rock, der durch die müden Knochen fährt, ist angesagt.

Midnight Rider ist nicht nur ein Song von den berühmten Allman Brothers, Midnight Rider ist auch eine Classic / Heavy Rock Band aus Koblenz. Ursprünglich ist die Band 2004 aus einem Projekt von Blumi (Metal Inquisitor, Metalucifer) hervorgegangen. 2017 haben Midnight Rider den ersten Longplayer mit dem Titel Manifestation bei Massacre Records herausgebracht, im letzten Jahr folgte, fünf Jahre nach dem Debüt, mit Beyond The Blood Red Horizon der lang ersehnte Nachfolger.

Die Hessen Dragonsfire sind in Andernach und Koblenz eine Metalinstution. Zig Gigs hat man auch in Andernach bereits gespielt. Einige Line-Up Wechsel hat man in der achtzehnjährigen Bandgeschichte bereits hinnehmen müssen und auch einige echte Nackenschläge. Vielen in Erinnerung sein dürfte noch ihr Gig beim legendären Master Of The Underground Live DVD Recording hier an gleicher Stätte im JUZ!

Wir werden vom ersten Metal Mania Festival in Andernach berichten und hoffen, viele Headbanger dort begrüßen zu können!

Weitere Infos auf Facebook oder auf der Homepage des JUZ Andernach.