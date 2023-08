Pattern-Seeking Animals: enthüllen neue Single „Window To The World“

Das in Los Angeles beheimatete Quartett Pattern-Seeking Animals (PS-A) ist mit seinem neuen Album Spooky Action At A Distance, das am 27. Oktober bei InsideOutMusic erscheint, einmal mehr bereit, die progressive Rocklandschaft neu zu definieren.

Auf Spooky Action At A Distance zeigen sich die Pattern-Seeking Animals selbstbewusster denn je, nähern sich neuen Klangwelten und Themen, zeigen ihre Entwicklung und ihr Engagement, ihre eigenen kreativen Grenzen zu erweitern.

John Boegehold erklärt, “Because this is our fourth release in less than five years, my intention was to shift gears and not go over ground that’s already been covered. In addition to using different sounds, textures and musical styles, we approached the vocals, especially backing vocals from a fairly different angle. In addition, the album was recorded, mixed and mastered at a different studio with a different engineer than our previous three releases.”

Die unterschiedliche Herangehensweise macht sich nicht nur in Produktion und Sound bemerkbar, sondern auch in den Texten. “The subject matter of the lyrics include a Norse king contemplating life while being conquered, an aging seeker on the path toward enlightenment, aliens hunting down humans trying to evade capture, the life of a conflicted soldier before and after WW1, a pregnant teenager leaving a bad situation at home, a reluctant hero victorious in her final battle and a guy’s girlfriend who leaves him because of his conspiracy theories.”

Spooky Action At A Distance ist in den folgenden Formaten erhältlich:

• Limited 2CD Digipak*

• Digital Album*

• 2LP Gatefold vinyl 180g**

*inklusive 3 Live-Bonustracks vom ProgStock 2022

**inklusive 2 Live-Bonustracks vom ProgStock 2022

Vorbestellen kann man Spooky Action At A Distance hier.

Die erste Single des Albums, Window To The World, besticht sofort durch ihren energiegeladenen Up-Tempo-Art-Rock mit Elementen von Ska und Reggae. Die Single demonstriert die Experimentierfreudigkeit der Band und führt den Hörer in ein Klanguniversum ein, das sowohl innovativ als auch nostalgisch ist.

Über Pattern-Seeking Animals:

Pattern-Seeking Animals (PS-A) ist eine bahnbrechende Kraft im progressiven Rock-Genre, die immer wieder die Grenzen der musikalischen Entdeckungen verschiebt. Seit ihrem selbstbetitelten Debüt im Jahr 2019 haben Pattern-Seeking Animals dem Genre bereits einen unverwischbaren Stempel aufgedrückt und verweben fesselnde Geschichten in eine eklektische Klanglandschaft, die Kreativität neu definiert. Pattern-Seeking Animals entstammen der Linie der einflussreichen Spock’s Beard und bestehen aus John Boegehold (Keyboards und Produktion), Ted Leonard (Leadgesang und Gitarre), Bassist Dave Meros und dem dynamischen Jimmy Keegan am Schlagzeug. Gegründet als Kanal für Boegeholds visionäre Kompositionen, hat sich die Band zu einer treibenden Kraft im Progressiv Rock entwickelt, die Musik macht, die sowohl kompliziert als auch unmittelbar ist.