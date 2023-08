Damnation’s Hammer: veröffentlichen Lyricvideo zu neuer Album-Single „Do Not Disturb The Watchmaker“

Am 15. September 2023 erscheint über Massacre Records das neue Album der UK Heavy Metal Doom Band Damnation’s Hammer. Into The Silent Nebula wird als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und Digitalen Formaten erhältlich sein, Vorbestellungen sind HIER möglich!

Nach ersten Single-Auskopplungen wie Sutter Cane und Outpost 31, veröffentlichte der Vierer ein Lyricvideo zu ihrem neuesten Album-Vorgeschmack, Do Not Disturb The Watchmaker!

„Ein Song, welcher von einer Art Geschichte inspiriert ist, wie sie H.P. Lovecraft hätte schreiben können“, kommentiert die Band. „Es geht um einen Uhrenmacher, der mit einer alten Taschenuhr die Zeit zurückdrehen kann. Er nutzt diese, um Portale in die Vergangenheit zu öffnen, um bestimmte Menschen zu ermorden, damit er den Lauf der Geschichte verändern kann. Ein interzeitdimensionaler Attentäter!“

Das neue Damnation’s Hammer Lyricvideo zum Song seht ihr ab sofort hier:

Erneut von Mark Mynett produziert, bauen Damnation’s Hammer mit acht unbarmherzigen Heavy Metal Songs und dem für die Band typischen doomigen Groove auf dem Fundament des 2019er-Vorgängeralbums Unseen Planets, Deadly Spheres auf. Auf Into The Silent Nebula tummeln sich zudem hochkarätige Gäste wie Rotting Christs Sakis, Aaron Stainthorpe von My Dying Bride und Fenriz (Darkthrone).

Into The Silent Nebula Tracklist:

1. Sutter Cane – feat. Aaron Stainthorpe (My Dying Bride)

2. Do Not Disturb The Watchmaker

3. Outpost 31 – feat. Fenriz (Darkthrone)

4. Into The Silent Nebula

5. The Silent Nebula – feat. Sakis Tolis (Rotting Christ)

6. The Call Of The Void

7. The Hex Iv

8. The Moon And The Waters Of Death

Album Line-Up:

Tim Preston – Vocals, Rhythm Guitar

Ady Farnell – Lead Guitar

Jamie Fowler – Bass

Gary Bevan – Drums

Damnation’s Hammer Online:

http://www.damnationshammer.co.uk

https://www.facebook.com/Damnations-Hammer

https://www.instagram.com/damnations_hammer