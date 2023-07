Damnation’s Hammer: veröffentlichen Musikvideo zu erster Single, feat. My Dying Bride Sänger Aaron Stainthorpe

Die UK Heavy Metal Doom Band Damnation’s Hammer hat für den 15. September 2023 ihr neues Album Into The Silent Nebula angekündigt!

Erneut von Mark Mynett produziert, bauen Damnation’s Hammer mit acht unbarmherzigen Heavy Metal Songs und dem für die Band typischen doomigen Groove auf dem Fundament des 2019er-Vorgängeralbums Unseen Planets, Deadly Spheres auf. Darüberhinaus geben sich auf dem Album hochkarätige Gäste wie Rotting Christ’s Sakis, Aaron Stainthorpe von My Dying Bride und Fenriz von Darkthrone die Ehre!

Nun erschien eine erste Single, der Album Opener Sutter Cane (feat. Aaron Stainthorpe)! Den dazugehörigen Videoclip seht ihr ab sofort hier:

„Sutter Cane basiert auf dem Film In The Mouth Of Madness„, verrät uns die Band. „Sutter Cane ist der Protagonist des Films, er ist Autor von Horrorromanen, der vor der Veröffentlichung seines neuesten Buches In The Mouth Of Madness vermisst wird. Es stellt sich heraus, dass das, was Cane schreibt, Wirklichkeit wird: Er öffnet ein Tor zu anderen Welten und lässt einen unaussprechlichen Horror in unsere Realität eindringen!

Aaron Stainthorpe von My Dying Bride fragt bei Minute 02:51: „Lest ihr Sutter Cane?“

Into The Silent Nebula wird ab dem 15.09.2023 als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und Digital Formaten über Massacre Records erhältlich sein, Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

Into The Silent Nebula Tracklist:

1. Sutter Cane – feat. Aaron Stainthorpe (My Dying Bride)

2. Do Not Disturb The Watchmaker

3. Outpost 31 – feat. Fenriz (Darkthrone)

4. Into The Silent Nebula

5. The Silent Nebula – feat. Sakis Tolis (Rotting Christ)

6. The Call Of The Void

7. The Hex iv

8. The Moon And The Waters Of Death

Album Line-Up:

Tim Preston – Vocals, Rhythm Guitar

Ady Farnell – Lead Guitar

Jamie Fowler – Bass

Gary Bevan – Drums

Damnation’s Hammer online:

http://www.damnationshammer.co.uk

https://www.facebook.com/Damnations-Hammer

https://www.instagram.com/damnations_hammer