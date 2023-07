Repentance: veröffentlichen Lyric-Video zur zweiten Single „Buried By Fear“

Die aus Chicago, Illinois, stammenden Repentance haben einen weiteren intensiven Vorgeschmack auf ihr mit Spannung erwartetes zweites Album The Process Of Human Demise geliefert, welches am 1. September über Noble Demon erscheinen wird. Nachdem mit Withered & Decayed (feat. Milo Silvestro von Fear Factory) bereits eine erste Single veröffentlicht wurde, legen Repentance nun mit einem Lyric-Video zu Buried By Fear nach.

Gitarrist Shaun Glass kommentiert: „Als wir mit den ersten Proben zu diesem Song begannen, wusste ich, dass er etwas Besonderes ist und 100%ig ein absoluter Kracher werden würde. Im Juni, im Rahmen des Milwaukee Metal Fest, haben wir den Song live vorgestellt, und die Resonanz war großartig, auch für uns! Ich kann zu 100 % sagen, dass dieser Track dich umhauen wird, aber auf die gute Art und Weise!“

Sänger Adam Gilley fügt hinzu: „Buried by Fear ist von Anfang an ein Schlag ins Gesicht. Er hat Thrash und Groove, um dich in Bewegung zu halten. Der Song handelt von der Angst vor dem Unbekannten, der Angst vor dem Tod. Nicht zu wissen, was einen auf der anderen Seite erwartet.“

Repentance wurden 2018 vom ehemaligen Soil– und Dirge Within-Gitarristen Shaun Glass gegründet und sind eine Band, die sich durch aggressiven Metal auszeichnet, der mit schweren, intensiven Groove-Elementen gespickt ist. Nach zahlreichen Gigs mit hochkarätigen Acts wie Trivium, Devildriver, Jinjer, Skull Fist, Toxic Holocaust, Sacred Reich und anderen wurde die Band schnell für ihren unverwechselbaren, schweren und dennoch dynamischen Sound bekannt, der vor Details und Spannungsfeldern nur so strotzt. Im September 2021 gaben Repentance ihr weltweites Signing bei Noble Demon bekannt, gefolgt von der Veröffentlichung der von Kritikern hochgelobten aktuellen EP Volume I – Reborn (2021). Fünf Tracks mit aggressiven, rasanten und technischen Kompositionen, die durch eine straffe und scharfe Produktion ergänzt wurden, lieferten ein beeindruckendes Noble Demon-Debüt und dienten als perfekter Appetizer für das zweite Album der Band. The Process Of Human Demise enthält 12 brandneue Tracks, die Repentance in ihrer bisher stärksten Form zeigen – Mit Gastbeiträgen von Triviums Corey Beaulieu und Fear Factorys Milo Silvestro ist das kommende Album der Band ein unerbittlicher und intensiver Wirbelsturm geworden, der euch mitreißen wird und ein Album, das man 2023 nicht verpassen sollte!

The Process Of Human Demise wurde von Alex Lackner / Accelerated Sound produziert. Mix und Master von Chris Collier / CMC21 Productions. Das Artwork stammt von Colin Marks (Rain Song Design).

Aufgrund von internationalen Logistikproblemen wurde das offizielle Veröffentlichungsdatum vom 4. August auf den 1. September verschoben – digital wie physisch. The Process Of Human Demise kann HIER vorbestellt werden.

The Process Of Human Demise Tracklist:

01. Buried By Fear

02. Withered And Decayed

03. Reborn

04. The Process Of Human Demise

05. Empire

06. Down In The Water

07. A Future Untold

08. All The Misery

09. Light It Up

10. No Innocence

11. A Grave For The False Ones

12. Venom Inside

Repentance Line-Up:

Adam Gilley – Vocals

Shaun Glass – Guitars

Eric Burns – Guitars

Eric Karol – Bass

Brandon White – Drums

Info:

http://www.repentanceband.com

https://www.facebook.com/WeAreRepentance

https://www.instagram.com/repentanceband/