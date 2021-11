Repentance: veröffentlichen neue EP

Die aus Chicago, Illinois stammende Metalband Repentance hat am Freitag ihre brandneue EP Volume I – Reborn über Noble Demon veröffentlicht! Fünf Tracks mit aggressiven, rasanten und technischen Kompositionen, verstärkt durch eine straffe und scharfe Produktion, liefern ein beeindruckendes Noble Demon-Debüt und einen perfekten Appetizer für ein Full-Length Album, welches in nicht allzu ferner Zukunft folgen wird! Aber überzeugt euch selbst und hört euch die komplette EP HIER an!

2018 vom ehemaligen Soil– und Dirge Within Gitarristen Shaun Glass gegründet, wurde die Band schnell für ihren schweren, dynamischen und detailreichen Sound bekannt. Mit ihrem Debütalbum (God For A Day, 2020) und zahlreichen Shows mit hochkarätigen Acts wie Trivium, Devildriver, Jinjer, Vio-Lence, Toxic Holocaust, Sacred Reich und anderen, haben Repentance in der Szene bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen und verkörpern einen Sound, der Fans extremerer Klänge mit Sicherheit begeistern wird.

Volume I – Reborn wurde von Alex Lackner (Accelerated Sound) produziert und von Chris Collier (CMC 21 Productions) gemixt und ist HIER erhältlich. Eine Vinyl-Version der EP wird im kommenden Jahr folgen

Tracklist:

01. All The Misery

02. Reborn (feat. Corey Beaulieu von Trivium)

03. Down In The Water

04. No Innocence

05. This Is Hell

Repentance:

Adam Gilley – Vocals

Shaun Glass – Guitar

Eric Burns – Guitar

Eric Karol – Bass

Brandon White – Drums

Info:

http://www.repentanceband.com

https://www.facebook.com/WeAreRepentance