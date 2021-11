Mad Invasion: wild und verrückt in ihrer neuen Single und dem neuen Video „Scream’n Shout“

Sich selbst haben die Schweden Mad Invasion das smarte Banner „Vintage Rock – re-shaped“ verpasst. Tatsächlich kombiniert die Band Vintage-Hardrock-Einflüsse der 70er mit einem modernen Ansatz und einer zeitgemäßen Klanglandschaft.

Die Erfahrung der Bandmitglieder als Musiker, Songwriter und darstellende Künstler umfasst im Laufe der Jahre zahlreiche Albumveröffentlichungen und Tourneen. Nun veröffentlichen Mad Invasion ihr lang erwartetes Debütalbum Edge Of The World, ein Werk, das durch knackige Gitarren, eine dynamische Rhythmussektion, aber auch luftige Keyboards eine enorm kreative Stilpalette bietet, die den unverwechselbaren Mad Invasion-Sound bestens einfängt. Auf diversen Songs zu hören und in den dazugehörigen Videos zu sehen ist kein Geringerer als Special-Guest Mikkey Dee (Scorpions, u.a. ex-Motörhead).

Geh mit Mad Invasion auf die Reise, und entdecke das goldene Zeitalter des Rock neu – in einer frisch polierten, scheinenden Rüstung.

Zum Song Scream’n Shot:

Inspiriert vom Sohn einer Freundin und seinen Freunden, die Skateboarder sind, ist der Song und das Video eine Hommage an die junge Generation, die wilden und freien Kids, die bereit sind, die Welt zu erobern und dabei Spaß zu haben. Die Welt braucht diese Energie, um sich weiterzuentwickeln – das Progressive in Verbindung mit dem Traditionellen. Dies ist unser Tribut an die nächste Generation, die nach uns die Führung übernehmen wird…

Mad Invasion Band:

Pete Sandberg – Vocals

Björn Dahlberg – Guitar

Hal Marabel – Guitar / Keyboards

Mats Jeppsson – Bass

Mats Bergentz – Drums

www.madinvasion.com

https://www.facebook.com/MadInvasion/