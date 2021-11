Browbeat: veröffentlichen EP „The Showdown“ Ende Januar 2022

Zwei Jahre nach Remove The Control (Indelirium Records, 2019) kommt Browbeat mit einer schweren Anschuldigung der korrupten Regierungen und der multinationalen Unternehmen zurück, die dafür verantwortlich sind, ihre schmutzigen Interessen zu verfolgen, die Umwelt illegal auszubeuten und unsere Freiheit einzuschränken. Eine heftige Kritik wird auch gegen die Mehrheit der ignoranten und dummen Menschen gemacht, die einer Gehirnwäsche von den Medien unterzogen wurden.

Die Autoren von No Salvation (Vacation House Records, 2000) – einem der wichtigsten Albums der italienischen Hardcore-Szene – kommen mit einer 5-Track-EP für Fans von Hatebreed, Lionheart, Machine Head (frühe Periode), Madball und Acacia Strain zurück, einschließlich eines furiosen Covers von Sepulturas Klassiker Slave New World.

Fans von Hardcore und groovigen Riffs sollten diese Veröffentlichung nicht verpassen!

Hier geht’s zur Tracklist:

Die in einer kleinen Stadt in der Nähe von Modena (Italien) ansässige Band Browbeat wurde Anfang 1998 aus der aus der Asche lokaler Hardcore- und Metal-Bands mit der Absicht, die intensivste Musik zu kreieren, die Angst, Härte und aggressiven Gesang miteinander verbindet. Schon nach wenigen Monaten unterschreibt die Band bei dem italienischen Independent-Label Vacation House Records und im Mai 1999 beginnt Browbeat mit den Aufnahmen Sessions für das Debütalbum No Salvation (VH041), das im April 2000 erscheint. „Ein in Marmor gemeißeltes Denkmal …“ (Rumore Magazine), „… jeder klangliche Teil ist ein Hammerschlag auf den Rücken des Zuhörers und verursacht mehrere Brüche …“ (Psycho! Magazin). Die Platte wird von der italienischen Presse einhellig gelobt und die Band wird als einer der besten Acts Italiens angekündigt. Als Browbeat anfangen durch ganz Italien zu touren und mehrere Headlinertouren zu spielen, erobern sie ihr Publikum mit furchterregenden und energiegeladenen Auftritten. Während die Band neues Material schreibt, nimmt Browbeat Kontakt mit dem britischen Spitzen Produzenten Dave Chang (StampinʼGround, Earthtone9) und im August 2002 geht die geht die Band ins Studio, um mit den Aufnahmen für das zweite Album Audioviolence (CSK017) zu beginnen. Das Album ist die Synthese der Entwicklung der Band eindringliche Melodien, gerappte Gesangsparts, kehlenzerfetzende Growls und kantigen New-School-Gitarrenriffs, wobei auch die modernen Sounds der New-Metal-Szene, ohne die Browbeat-Wurzeln aus den Augen zu verlieren. Chang fängt die Gefühle und die Einstellung der Band ein und das Ergebnis ist nicht nur nicht nur auf den Aufnahmeprozess, sondern auch auf Changs emotionales Engagement zurückzuführen. Ende 2002 tritt British Casket Music/Copro Records mit Browbeat in Kontakt und im Januar 2003 fliegt die Band nach Großbritannien, um einen weltweiten Vertrag für das zweite Album Audioviolence (CSK017) abzuschließen, das im April 2003 erscheint. Browbeat touren durch Europa, sowohl als Headliner als auch als Support, wie die UK-Tour mit Skindred. Sie unterstützten auch mit 50+ Shows und unzähligen anderen Auftritte mit der Hardcore-Legende Raw Power. 2017 kündigten Browbeat nach ihrer Auflösung vor zehn Jahren ihre Rückkehr mit einem neuen Album Remove The Control. Nach der Wiedervereinigung spielte die Band mit Slapshot, First Blood, Sheer Terror, Madball, HedPE und bei weiteren Headlinershows. Jetzt sind sie bereit, ein neues Kapitel mit einem neuen Album aufzuschlagen!!!

