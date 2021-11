Immolation: veröffentlichen neues Musikvideo zu „Rise The Heretics“ + kündigen Show im Irving Plaza, NYC am 19.03.2022 an

Am vergangenen Freitag bedankten sich die New Yorker Death-Metal-Giganten Immolation bei ihren Fans mit einem Musikvideo zu Rise The Heretics, dem letzten Kapitel der Atonement-Saga, bevor die Band mit der Veröffentlichung von neuem Material beginnt.

Erneut führte Robert Vigna bei dem Musikvideo Regie, während Angelo Damanti die Kameraführung übernahm und auch als technischer Berater und Ausrüstungsspezialist fungierte. Der Auftritt der Band wurde in den Dark City Studios in Yonkers, NY gefilmt.

Immolation kommentiert: „Wir möchten uns bei all unseren Fans für ihre großartige Unterstützung und Geduld in den letzten Jahren bedanken. Wir haben ein letztes Angebot vom Atonement-Album, das wir gerne mit allen teilen möchten, bevor wir das nächste Kapitel für Immolation beginnen. Wir haben mehr Neuigkeiten auf dem Weg und freuen uns darauf, jeden bald wiederzusehen!“

Bleibt dran für weitere Informationen über das kommende Immolation-Album.

Kürzlich gab die Band bekannt, dass sie am 19. März ein spezielles One Night Only-Event für die New Yorker Metalszene in einer der historischsten Musikhallen von New York, dem Irving Plaza, veranstalten werden. Neben der Band werden Demolition Hammer, Mortician, Black Anvil und Funeral Leech auftreten.

Immolations neueste Veröffentlichung Atonement wurde in den Millbrook Sound Studios in Millbrook, NY mit dem langjährigen Produzenten Paul Orofino aufgenommen und erneut von Zack Ohren (All Shall Perish, Decrepit Birth, Suffocation) gemischt und gemastert. Die Cover-Grafik stammt von dem renommierten Künstler Pär Olofsson (Immortal, The Faceless, Exodus, Abysmal Dawn), während das zusätzliche Artwork von dem sehr talentierten Zbigniew Bielak (Ghost, Enslaved, Paradise Lost, Watain) stammt.

Immolation – Line-Up:



Ross Dolan – Bass, Gesang

Robert Vigna – Gitarre

Steve Shalaty – Schlagzeug

Alex Bouks – Gitarre

