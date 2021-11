Vader: kündigen EU/UK Tourdaten für Januar 2022 mit Marduk an

2022 wird für die polnischen Legenden Vader ein weiteres Jahr des Aufruhrs, denn sie haben der Welt bewiesen, dass sie nach fast 40 Jahren akustischer Extremität immer noch zu den führenden Köpfen der Szene gehören. Endlich kann die Death-Metal-Maschine einige ihrer Tracks live auf unsere Bühnen bringen – im Januar 2022 werden Vader mit Marduk für eine Reihe brutaler Live-Auftritte nach Großbritannien und Irland reisen, unter dem Namen United Titans Tour 2022, als Teil einer größeren Europatournee.

Vader gibt bekannt: „Vader-Maniacs!!! Es ist mir eine große Freude, die United Titans Tour 2022 anzukündigen, die wir zusammen mit Massive Music und unseren Freunden von Marduk organisieren! Dieses Mal folgen wir dem Ruf Großbritanniens und Irlands und werden ein spezielles Set auf die Inseln bringen … Aber mehr dazu in Kürze …“

Tickets für alle Shows sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich!

United Titans Tour 2022

w/ Marduk

05.01.2022 – NL Rotterdam, Baroeg

06.01.2022 – UK London, The Garage

07.01.2022 – UK Birmingham, Schloss & Falke

08.01.2022 – IE Dublin, Opium

09.01.2022 – UK Belfast, Limelight 2

10.01.2022 – UK Glasgow, Slay

11.01.2022 – UK Manchester, Rebellion

12.01.2022 – UK Bristol, The Fleece

14.01.2022 – DE Weinheim, Central Cafe

15.01.2022 – DE Köln, Club Volta

16.01.2022 – DE Osnabrück, Bastard

17.01.2022 – NL Helmond, Cacao Fabriek

Vaders aktuelles Album Solitude In Madness ist hier erhältlich: https://www.nuclearblast.de/catalogsearch/result/?q=vader+solitude

Hier ist die Neuauflage ihres klassischen Albums De Profundis erhältlich: http://nblast.de/Vader-DeProfundis

Solitude In Madness wurde am 1. Mai 2020 veröffentlicht. Vader verließen ihre Komfortzone und begaben sich in die Grindstone Studios in Suffolk, Großbritannien, wo die Band im Sommer 2019 vier Wochen lang mit Scott Atkins zusammenarbeitete, um das Album aufzunehmen, zu produzieren, zu mischen und zu mastern. Das Album-Artwork wurde von der Death-Metal-Coverlegende Wes Benscoter (Autopsy, Cattle Decapitation) entworfen.

2020 markiert auch das 25-jährige Jubiläum von Vaders klassischem und begehrtem zweiten Album De Profundis (erstmals 1995 in Polen veröffentlicht), das seit rund zwei Jahrzehnten nicht mehr in physischer Form erhältlich war. Es wird von vielen Fans als eines der besten Alben im Katalog der Band angesehen.

Vader wurden 1983 im Nordosten Polens gegründet und sind eine der am längsten bestehenden Bands in der Geschichte des extremen Metal. Seit ihrem Debütalbum The Ultimate Incantation aus dem Jahr 1992 haben sie sich zu einer festen Größe in der Death-Metal-Szene entwickelt. Sie tourten unermüdlich, absolvierten über 2000 Shows auf der ganzen Welt und spielten auf fast jedem Metal-Festival von Wacken bis Hellfest und darüber hinaus. Ihr letztes Album Solitude In Madness (2020) kletterte bis auf Platz 2 der nationalen polnischen Albumcharts, aber der erste Durchbruch gelang ihnen bereits mit ihrem zweiten Album De Profundis, das erstmals 1995 in Polen und 1996 in Europa und den USA veröffentlicht wurde.

