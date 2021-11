Beyond Martian Skies: Debütalbum „N2H4“ erscheint am 03.12.2021

Beyond Martian Skies wurden am 30. November 2018 in Bielefeld gegründet. Die Band besteht aus Michael Fischer (Schlagzeug), Alexander Häger (Gitarre und Gesang), Paolo Speich (Gitarre und Gesang), Philipp Kuhnt (Bass) und Patrick Wunsch (Keyboard und Gesang). Musikalisch bieten Beyond Martian Skies die perfekte Mischung aus Melodik und Härte. So gehören neben Chören, Clean-Gitarren und Synthesizer-Streichern auch typische Screams des Black Metals, Tremolo-Pickings und Blastbeats zum Repertoire der Band. Die Nebenprojekte der Bandmitglieder – Garden of Sinners, Kara’s Remembrance, Infesting Swarm und Träumen von Aurora – sowie Postrock- und Progressive-Metal-Einflüsse scheinen deutlich durch und kombinieren sich in einem konsistenten Stil mit hohem Wiedererkennungswert. In Songtiteln, Lyrics und Artworks erzählen Beyond Martian Skies auf ihrem ersten Album N2H4 , wie die Menschheit einem apokalyptischen Ereignis knapp entrinnt und – übereilt – zum Mars aufbricht, um die Massenbesiedelung ihres nächsten Heimatplaneten zu beginnen. Gemixt und gemastert wurde N2H4 von Marek Peperkorn (Kratr), der jedem Instrument und jeder Facette der musikalischen Reise von der Erde zum Mars den nötigen Raum und dem Album den letzten kreativen und stilistischen Feinschliff gegeben hat.

