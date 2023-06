Imperial Demonic – Beneath The Crimson Eclipse

Fazit

Insgesamt ist das Album ein beeindruckendes Debüt für die neue Band und ein herausragendes Beispiel für modernen Melodic Black Metal. Fans des Genres werden sicherlich begeistert sein von der Musikalität und der innovativen Herangehensweise an die Musik. Ich bin äußerst positiv von dem ersten Album dieser Band überrascht und kann es jedem empfehlen, der eine Vorliebe für düstere und doch melodische Musik mit aggressiven Gitarrenriffs hat. Für das allererste Album ist es echt super geworden, einige Stellen sind jedoch etwas eintönig. Ich bin gespannt, was uns von Imperial Demonic in der Zukunft erwarten wird.



Anspieltipps: The Path Of Night