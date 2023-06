Antioch: „VI – Molten Rainbow“ erscheint am 21.07.2023

Am 21. Juli 2023 wird das neue Album der kanadischen Heavy Metal Band Antioch – VI – Molten Rainbow via Iron Shield Records auf CD veröffentlicht.

In den letzten fünf Jahren war Kanada mit führend in der New Wave der traditionellen Heavy Metal-Szene. Jede dritte Band scheint aus dem Großen weißen Norden zu stammen. Manche Bands hören auf, neue starten. Eine Band, die nicht aufhören wird, ist Kanadas Antioch.

Antioch wurden im Sommer 2013 von einer Gruppe von Judas Priest-Enthusiasten in einer Garage in Emeryville, Ontario, gegründet. In Anlehnung an Bands wie Iron Maiden, Scorpions, Manowar und den oben genannten Priest versuchen Antioch nicht, das von ihnen verehrte Metal-Pantheon zu kopieren, sondern sie möchten mehr Rock und Heavy Metal in ihren Hymnen mit einbringen.

Seit ihrer Gründung haben Antioch drei Alben und eine EP als Eigenpressungen veröffentlicht. 2019 erschien Antioch IV: Land Of No Kings. Nach dreijähriger Abwesenheit ist Drummer Brendan Rhyno wieder mit an Bord. Er kehrte zurück zu seinem Bruder Jordan und dem Sänger Nick Allaire, es folgte Antioch V! Nach dessen überraschenden Erfolg ist es Zeit für das neue volle Album Molten Rainbow! Sich ständig selbst perfektionierend und mit einem klaren Ziel, Antioch ist Heavy Metal!

VI – Molten Rainbow Tracklist:

1. Defiler

2. Molten Rainbow

3. Dodeskaden

4. Imps In The Coal

5. Temple Of Black Fire

6. Lucifer In Chains

7. The Harvest Tale

8. Hold My Heart

9. Iron And Rust

Line-Up:

Jordan Rhyno – Bass, Guitars

Brendan Rhyno – Drums

Nicholas Allaire – Vocals

