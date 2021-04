Antioch: kündigen neues Album „V“ an

Am 14. Mai 2021 wird die neue EP der kanadischen Heavy Metal Band Antioch – V via Iron Shield Records auf CD veröffentlicht.

In den letzten fünf Jahren war Kanada führend in der New Wave der traditionellen Heavy Metal-Szene. Jede dritte Band scheint aus dem Großen Weißen Norden zu stammen. Manche Bands hören auf, Neue starten. Eine Band, die nicht aufhören wird, ist Kanadas Antioch.

Antioch wurden im Sommer 2013 von einer Gruppe von Judas Priest-Enthusiasten in einer Garage in Emeryville, Ontario, gegründet. In Anlehnung an Bands wie Iron Maiden, Scorpions, Manowar und den oben genannten Priest versuchen Antioch nicht, das von ihnen verehrte Metal-Pantheon zu kopieren, sondern sie möchten mehr Rock und Heavy Metal in ihren Hymnen mit einbringen.

Seit ihrer Gründung haben Antioch drei Alben und eine EP als Eigenpressungen veröffentlicht. Ihr Wille, trotz aller Hindernisse, ist ein Beweis für ihre Liebe zum Heavy Metal. 2019 brachte die Band Antioch IV: Land Of No Kings heraus. Das Murmeln wird lauter und das Flüstern wird schwerer zu ignorieren.

Nach dreijähriger Abwesenheit ist Drummer Brendan Rhyno wieder mit an Bord. Er kehrte zurück zu seinem Bruder Jordan und dem Sänger Nick Allaire. Nun bringt das Trio das fünfte Kapitel Antioch V heraus. Ohne aufzuhören, versuchen Antiochia weiterhin den Heavy Metal Olymp zu erreichen. Mit einer ständiger Entwicklung, aber einem klaren Ziel.

Tracklist:

1. Hang The Eagle

2. On A Ledge

3. A Facade At The Third Castle

4. Demon Wick

5. Cloven Hooves

Line-Up:

Nicholas Allaire – Vocals

Jordan Rhyno – Bass, Guitars

Brendan Rhyno – Drums

https://www.facebook.com/antiochmetal

https://antiochmetal.bandcamp.com/