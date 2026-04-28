Down: veröffentlichen Cover-Version von „Right Place, Wrong Time“ (Dr. Johns)

Downs Cover-Version von Dr. Johns Right Place, Wrong Time, die Anfang des Jahres anlässlich des Mardi Gras für kurze Zeit als Video veröffentlicht wurde, ist jetzt auf allen Streaming-Plattformen verfügbar!

Der aus New Orleans stammende Dr. John war ein US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Pianist. Seine Musik vereinte New Orleans Blues, Jazz, R&B, Soul und Funk. Right Place, Wrong Time war die erste Singleauskopplung aus Dr. Johns Album In The Right Place von 1973 und wurde zu seinem größten Erfolg. Downs Cover von Right Place, Wrong Time ist eine Hommage an Dr. John und seine Auftritte in der Fernsehserie The Midnight Special.

Downs Version von Dr. Johns Right Place, Wrong Time streamen: https://down.bfan.link/over-the-under-remastered

Die Band wird am 4. September in Shakopee, Minnesota, beim 40. Jubiläumskonzert von Reign In Blood als Support-Act für Slayer auftreten. Weitere Support-Acts sind Suicidal Tendencies und Hatebreed. Im Dezember werden Down am zweiten Tag (5. Dezember) des diesjährigen Decibel Magazine Metal & Beer Fest in Denver als Headliner spielen. Dies ist der erste Auftritt der Band in Denver seit über zwölf Jahren!

Down – Live-Termine 2026:

6/03/2026 Sweden Rock Festival – Norje, SE

6/05/2026 Mystic Fest Poland – Gdańsk, PL

6/21/2026 Hellfest – Clisson, FR

9/04/2026 Mystic Lake Amphitheater – Shakopee, MN w/ Slayer, Suicidal Tendencies, Hatebreed

10/03/2026 Aftershock – Sacramento, CA

10/24/2026 Sick New World Texas – Fort Worth, TX

12/05/2026 Decibel Metal And Beer Fest – Denver, CO

Anfang des Monats kündigte Nuclear Blast Records die Veröffentlichung einer remasterten Version von Over The Under an. Mehr Informationen dazu findet ihr hier:

Down online:

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