Mad Invasion: neues mysteriös-düsteres Video zur Single „Edge Of The World“ feat. Mikkey Dee

Die schwedischen Classic-Rock-Durchstarter Mad Invasion habe sich selbst das smarte Banner „Vintage Rock – re-shaped“ verpasst. Tatsächlich kombiniert die Band Vintage-Hardrock-Einflüsse der 70er mit einem modernen Ansatz und einer zeitgemäßen Klanglandschaft. Die Erfahrung der Bandmitglieder als Musiker, Songwriter und darstellende Künstler umfasst im Laufe der Jahre zahlreiche Albumveröffentlichungen und Tourneen. Nun veröffentlichen Mad Invasion ihr lang erwartetes Debütalbum Edge Of The World, ein Werk, das durch knackige Gitarren, eine dynamische Rhythmussektion, aber auch luftige Keyboards eine enorm kreative Stilpalette bietet, die den unverwechselbaren Mad Invasion-Sound bestens einfängt. Auf diversen Songs zu hören und in den dazugehörigen Videos zu sehen ist kein Geringerer als Special-Guest Mikkey Dee (Scorpions, u.a. ex-Motörhead).

Geh mit Mad Invasion auf die Reise, und entdecke das goldene Zeitalter des Rock neu – in einer frisch polierten, scheinenden Rüstung.

Über das Lied und das Video Edge Of The World:

„Willkommen am „Rand der Welt“… Stell Dir vor, Du wärst irgendwo im Nahen Osten oder in Nordafrika… Du würdest auf einem der Märkte herumlaufen, durch enge Gänge… mit Händlern, Bettlern und Dieben überall… die Luft erfüllt mit Düften von Gewürzen, Weihrauch und Tieren. Eine coole und mysteriöse Kulisse für ein dunkles Mysterium, das uns an die Kulissen in epischen Filmen wie Death On The Nile und Indiana Jones erinnert. Edge Of The World liefert eine Fusion aus knochenbrechenden Gitarrenriffs und einer Led-lastigen Rhythmussektion, alles gemischt mit multiethnischer Instrumentierung und für die Regionen typischen Harmonien. Das Ambiente des Songs ist auch von Led Zeppelins ‚Kashmir‚ und Rushs A Passage To Banks inspiriert. Verpackt in Mad Invasions typischem dunklem Classic-Rock ist das Ergebnis sowohl anders als auch verlockend und hebt sich deutlich von der zeitgenössischen Rockszene ab. Edge Of The World ist Single, Titeltrack des kommenden Albums und auch der „große“ Song, sowohl was Energie, Intensität als auch Performance angeht.„