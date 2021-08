Ghost Bath: Musikvideo zu „Convince Me To Bleed“ aus ihrem kommenden Album „Self Loather“ veröffentlicht

Kürzlich haben die atmosphärischen Black Metaller Ghost Bath angekündigt, dass ihr viertes Album Self Loather am 29. Oktober über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Auf dem Album schließt die Band die Trilogie – Tragödie, Ekstase und Grauen/Hass – ab und bietet ihre bisher verheerendste und dunkelste Musik.

Seht euch das Video zu Convince Me To Bleed, das von Austin Scherzberg geschnitten und inszeniert sowie von John Olivier geschrieben wurde, hier an:

Das vierte Album von Ghost Bath setzt den Stimmungsmesser auf Trostlosigkeit/Antipathie – und lässt ihn nie ganz los. Self Loather wurde von der Band in Zusammenarbeit mit Xander Moser im Tree Speak Recording Studio in Minneapolis produziert. Von Jack Shirley (Deafheaven, Bosse-De-Nage) in den Atomic Garden Recording Studios in Oakland abgemischt, ist es eine klangliche Metapher für Schatten, Nuancen und vor allem Kraft. Die Band beauftragte Zdzisław Beksiński mit der Gestaltung des Cover-Artworks, das über das Muzeum Historyczne W Sanoku lizenziert wurde.

Ghost Bath sind:

Dennis Mikula – Gesang, Gitarre, Klavier, Synthesizer, Texte

Tim Church – Gitarre

John Olivier – Gitarre

Josh Jaye – Bass

Jason Hirt – Schlagzeug

