Ghost Bath – Rose Thorn Necklace

Die amerikanische Band Ghost Bath hat in den letzten Jahren beachtliche Releases auf die Reise gebracht. Spätestens mit Moonlover konnten sie ihren Durchbruch feiern und landeten fest bei Nuclear Blast Records, über die sie in den folgenden Jahren weitere Alben veröffentlichten. Nach Self Loather aus dem Jahr 2021 wurde es etwas ruhig um die Black-Metal-Fraktion von Mastermind Dennis Mikula, der in den letzten Monaten an neuem Material gearbeitet hat, welches dieser Tage unter dem Titel Rose Thorn Necklace veröffentlicht wurde. In 35 Minuten trägt Dennis durch neun neue Tracks, die erneut durch eine breite Black-Metal-Palette führen.

Als Opener zieht Grotesque Display die Platte auf die spitze Nadel. Das sechste Studioalbum ist eine klare Weiterentwicklung und Konkretisierung der Schaffensphase von Dennis Mikula. Ich möchte hier gar nicht um den heißen Brei reden, Rose Thorn Necklace ist ein großartiger Longplayer. Warum das so ist, möchte ich euch in den nächsten Sätzen erläutern. Die Intensität des Blackgaze wird durch die dunklen Gedanken des Depressive Black Metal in atmosphärische Gefilde getragen. Dabei agieren Ghost Bath modern und dringen in ganz klare Post Black Metal Regionen vor. Ruhige Passagen regen zum Träumen an. Aus dieser emotionalen Phase wird der Hörer immer wieder förmlich herausgerissen. Anmutige Melodienfolgen, torpediert von brachialen Abgründen, erzeugen einen perversen Strudel, der jede Seele in den Höllenschlund zieht. Stets mit geschwellter Brust dem Ende entgegen wankend, verliert Ghost Bath nie das Ziel aus den Augen. Der Hörer bekommt eine schaurig schöne Geschichte erzählt, die keinen kaltlässt. Thinly Sliced Heart Muscle braucht keine Worte, um die Geschichte weiterzuerzählen. Umso inbrünstiger lässt Dandelion Tea seinen Gefühlen freien Lauf. Nach einem ruhigen Start entfacht die Nummer einen tödlichen Tsunami. Dabei erfindet Dennis Mikula das Rad nicht neu. Er weiß aber ganz genau, in welche Wunde er den Finger legen muss. Ein wenig vermisst man die psychedelischen wie wahnsinnigen Schreie, die weiter weichen müssen. Ganz ohne diesen Wahnsinn kommt Rose Thorn Necklace jedoch nicht aus. Vodka Butterfly geht an die Grenzen, während Stamen And Pistil zum melodischen Black-Metal-Monster anschwillt. Die Spannung bleibt bis zum Finale mit Throat Cancer hoch und so blickt man auf ein Werk, das ohne Filler einen grandiosen Soundtrack abliefert.

