Unantastbar: Countdown zum Release des zehnten Studioalbums „Für Immer Wir“

Der Countdown läuft: Nicht mehr lange, dann können die Südtiroler Rocker von Unantastbar endlich die 13 neuen Songs ihres zehnten Studioalbums Für Immer Wir (VÖ: 23.05.) mit dem Rest der Welt teilen. Nach der erfrischend harten puren Punkrock-Nummer Ich Will Nicht und den dynamischen Rock-Hymnen-Anwärtern Für Immer Jung und Der Letzte Macht Das Licht Aus präsentieren die Fünf nun mit Ich Warte Auf Dich noch mal eine andere Seite. Der Song ist kein typischer Unantastbar-Track – aber genau deshalb so besonders, wie die Band betont: “Ich warte auf Dich ist einer der emotionalsten und verletzlichsten Songs, die wir jemals geschrieben haben. Er erzählt von Liebe, Verlust und der Hoffnung, die nie vergeht. Die stärkste Hook des Albums trifft auf eine Energie, die nach vorne geht; roh, herzzerreißend und ohne zu leugnen, wie weh Abschied tut.” Das wie immer großartig produzierte dazugehörige Musikvideo ergänzt die emotionalen Lyrics um eine Story mit bewegendem Twist. Aber seht und hört selbst:

Link zum Video auf YouTube:

Während die Vorfreude auf das Album-Release steigt, laufen natürlich auch die Vorbereitungen auf die Release-Shows und die anschließende Tour bereits auf Hochtouren. Die Band steckt mitten in den Proben und freut sich bereits riesig darauf, die neuen Songs im Rahmen der Release-Shows zum ersten Mal zusammen mit den Fans auch live zu leben: Bei einigen der 30 Dates für die Für Immer Wir Tour 2025/26 – inklusive Album-Release-Shows und Festivalauftritten – ist es bereits eng. Für die Shows in Frankfurt und Nürnberg gibt es z.B. nur noch Resttickets über Eventim; Stuttgart ist schon länger ausverkauft. Also am besten schnell noch Ticktes sichern unter: www.unantastbar-tickets.com

Mitglieder des Unantastbar-Fanclubs Unantastbar United haben übrigens die Chance, im Rahmen einer exklusiven Pre-Tour-Show am 10.05. die neuen Songs schon zwei Wochen vor den Release-Konzerten im kleinen Rahmen und vor allen anderen live zu erleben.

Das zehnte Unantastbar -Album Für Immer Wir kommt am 23.05.2025 und wird als Limited Boxset, Limited Splatter Vinyl (ausverkauft), Limited Black Vinyl, Limited Liquid Vinyl (stark limitiert auf 100 Stück – ausverkauft), Kassette (stark limitiert auf 100 Stück – ausverkauft) und Digipak CD erhältlich sein, die ab sofort unter https://lnk.to/Unantastbar-FuerImmerWir vorbestellt werden können. Außerdem wird es eine auf 800 Stück limitierte Yellow Vinyl geben, die jetzt von der gesamten Band bei einem Besuch im Presswerk von Napalm Records signiert wurde: www.instagram.com/p/DItjqCKigL8/