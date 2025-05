Versus Goliath: zeigen neue Seiten im Song „Keine Helden“

Die Crossover-Band Versus Goliath, bekannt für einen düsteren Rap-Rock, hat ihre neue Single Keine Helden herausgebracht, in dem es um das Scheitern, aber auch um das für sich selbst Geradestehen geht. Und davon, dass auch vermeintlich Unbedeutendes bedeutsam sein kann.

Mit Keine Helden legen Versus Goliath einen Song vor, der kompromisslos ehrlich ist – und radikal im Ton. Kein Pathos, keine Pose. Stattdessen: ein kollektiver Aufschrei für all jene, die nie makellos waren, aber niemals aufgegeben haben. Die neue Single ist nicht nur musikalisch ein Statement – mit brassgetriebenem Intro, geshouteten Zeilen, rohen Rap-Passagen und einem mehrstimmigen Refrain, der wie ein Herzschlag wirkt. Sie ist auch ein inhaltlicher Wendepunkt: der dritte Vorbote des kommenden Albums Wüstenland, das am 12. September 2025 erscheint. Generell sind die Münchener Versus Goliath eine Band, die kaum in eine Schublade passt, aber einen Vibe trifft, mit dem sich viele identifizieren können. Frontman und Sänger Florian, der aus dem HipHop kommt, in anderen Bands sang und nun im Crossover gelandet ist, antwortet auf die Frage: „Seid ihr musikalisch zwischen den Stühlen?“ schlicht: „Wir bringen unseren eigenen Stuhl mit“.

Über Versus Goliath

Versus Goliath liefern einen düsteren Mix aus Rock, Metal und Rap und lassen den Hörer tief in die dunklen Abgründe der heutigen Gesellschaft blicken. Unbarmherzig wie die Realität, kommt ihr Klang mit voller Wucht angedonnert. Fühlt man sich dadurch direkt dem Untergang geweiht, lassen die Lyrics doch noch einmal aufhorchen und den letzten Funken Überlebenswillen aufsteigen – denn auf brettharte Beats legen sich hoffnungsvolle, weil humanistische Gedanken, die das soziale Gewissen entfachen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 haben sich Versus Goliath schnell als eine der spannendsten Newcomer-Bands in der deutschen Rock- und Metalszene etabliert. Ihre Debütsingle Friss Oder Stirb schoss direkt auf Platz 1 der Deutschen Alternative Charts und verschaffte ihnen auf Anhieb große Aufmerksamkeit. Mit gesellschaftskritischen Songs wie Lüg Mich An und Virus sowie zwei EPs gelang ihnen mehrfach der Sprung in die Top 10 der DAC, was ihnen durchweg positive Resonanz in der Szene einbrachte. Besondere Highlights in ihrer Karriere waren die Zusammenarbeit mit Eisbrecher, für die sie 2021 zwei exklusive Remixe beisteuerten, sowie ihr Remix für Wisborg featuring Chris Harms von Lord Of The Lost im Jahr 2023. Ihr Auftritt beim M’era Luna Festival 2023 wurde zudem von Arte Concerts aufgezeichnet, was ihre mediale Präsenz weiter verstärkte. Mit ihrem Debütalbum Liebe & Chaos, das 2022 über Sony Music erschien, und eindrucksvollen Auftritten bei Festivals wie dem Wave Gotik Treffen und M’era Luna festigten sie ihren Platz in der Szene. Ihre Supporttouren mit namhaften Bands wie Heldmaschine und Universum25 halfen ihnen dabei, ihre Fangemeinde weiter auszubauen. Auch auf Social Media ist die Band sehr aktiv und hat sich mit über 10.000 Followern eine solide Fanbase aufgebaut. Auf Spotify erreichten sie in der Spitze bis zu 30.000 monatliche Hörer.

Aktuell arbeiten Versus Goliath an ihrem neuen Album Wüstenland, das am 12. September 2025 erscheinen wird.

Versus Goliath Tourdaten:

19.07. Umsonst und Draußen, Karlstadt

08.08. Support für Universum25 – Die Maschinen wollen leben, Aschaffenburg

11.09. VSG – Wüstenland Release Show, München

14.09. Gemeinsam gegen Rechts Festival, Gießen