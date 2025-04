Ghost Bath: veröffentlichen Musikvideo zur zweiten Single „Well, I Tried Drowning“

Die Depressive-Black-Metaller Ghost Bath haben sich mit ihrem neuen Album Rose Thorn Necklace aus der Dunkelheit zurückgemeldet, das am 9. Mai über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird. In ihrem zwölften Jahr zeigen sich die Musiker unbeeindruckt von sanften Klängen. Der Frontmann Nameless, auch bekannt als Dennis Mikula, neigt vielmehr zu seinen antisozialen Eigenschaften, die scharf wie ein rostiges Messer, aber über Jahre hinweg kunstvoll geschliffen sind.

Die Band präsentiert die atmosphärische zweite Single Well, I Tried Drowning. Das Video, das von Claudio Marino von Artax Film inszeniert wurde, kann jetzt hier angesehen werden:

Well, I Tried Drowning hier streamen: https://ghostbath.bfan.link/well-i-tried-drowning

Ghost Bath äußern sich zu dem Song: „Well, I Tried Drowning is a plea for death, not by my own hand but for someone else to do the courtesy as I have not been able to bring myself to do. It is a fantasy -rooted in wishful thinking- that someone would cut my throat in my sleep, finally ending my life as I drown in my own blood. Wish fulfillment in blunt, gory detail.“

Ghost Bath sind:

Nameless (Dennis Mikula) | Gesang, Gitarre, Bass, Klavier, Synthesizer

Mike Heller | Schlagzeug

Chewie alias Jason Tjoei | Klavier

