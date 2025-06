Austere – The Stillness Of Dissolution

Artist: Austere

Herkunft: East Corrimal, New South Wales, Australien

Album: The Stillness Of Dissolution

Spiellänge: 43:45 Minuten

Genre: Depressive Black Metal

Release: 06.06.2025

Label: Prophecy Productions

Link: https://austere-official.bandcamp.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Bassgitarre, Keyboard – Desolate

Gesang, Schlagzeug und Keyboard – Sorrow

Tracklist:

Dissolve Exile Time Awry Redolent Foulness The Downfall Rusted Veins Storm Within My Heart

Das australische Duo Austere gründete sich im Jahr 2005 und brachte bis in das Jahr 2010 zwei erfolgreiche Alben auf den Markt, bis es zu einer Pause gekommen ist und dieses Musikprojekt auf Eis gelegt wurde. Elf Jahre später fanden die beiden Musiker erneut zusammen und brachten zwei weitere Alben auf den Markt, wobei aus meiner Sicht Beneath The Threshold, das erst letztes Jahr erschien, zu ihren stärksten Werken und Höhepunkten zählt.

Direkt ein Jahr danach geht ihr mittlerweile fünfter Silberling in das Presswerk, der auf den Namen The Stillness Of Dissolution hört und unter der Fahne von Prophecy Productions auf den Markt gebracht wird.

Fast 45 Minuten Spielzeit werden auf sechs neue Titel verteilt, die den Hörer durch einen erneuten düsteren, kalten und schmerzerfüllten Weg führen werden.

Mit ruhigeren, aber rauen Gitarrenriffs wird der Opener Dissolve Exile eröffnet, der am Anfang melodisch und eingängig klingt. Die rauen Vocals von Desolate lassen einem einen kalten Schauer über den Rücken laufen und verbreiten eine bedrückende Atmosphäre. Die eingebauten Gitarrensoli geben dem Ganzen dann noch einen Windstoß an Wärme ab und runden das Gesamtbild gelungen ab.

Time Awry kommt dafür kraftvoller und bedrückender zugleich daher. Der Track kombiniert erneut die rauen Vocals gepaart mit klarem Gesang, der präsent, aber gleichzeitig klingt, als würde die Stimme weit aus der Ferne kommen. Hier wird auf jeden Fall einmal die hochwertige Produktion deutlich, die den kompletten Sound klarer und kräftiger auftreten lässt.

Kurz werden die Saiten bei Redolent Foulness angezupft und schon schallt einer der stärksten Tracks von The Stillness Of Dissolution aus den Boxen. Eingängige Gitarrenriffs treffen auf den klaren Gesang der beiden Musiker Desolate und Sorrow, die passend aufeinander abgestimmt sind. So klingt es, als würde einer der beiden in weiter Ferne stehen und der andere im Vordergrund. Ein bedrückender, teilweise melancholisch wirkender Gitarrenpart ab Mitte des Tracks inklusive einsetzendem rauem Gesang rundet das Gesamtbild ab und überzeugt hier auf ganzer Linie. Ein klares Highlight des Albums.

Auch bei dem Track The Downfall wird mit ruhig angeschlagenen Gitarrensaiten gestartet, sehr ruhiger Gesang setzt ein und bringt Ruhe hinein. Eine eher schwere, belastende Ruhe. Hier kommen raue Schreie zum Einsatz, die vor allem zum Ende des Tracks ihren Höhepunkt erreichen, die man als kraftvoll, verzweifelt aber zeitgleich als sehr ausdrucksstark bezeichnen kann.

Melodischer und eingängiger Sound versteckt sich hinter Rusted Veins, wo deutlich verstärkt auf die raueren Vocals zurückgegriffen und klare Gesangsstimmen reduziert eingesetzt werden.

Storm Within My Heart ist der letzte Track auf dem Album und ist mit fast vollen zehn Minuten Spielzeit der längste. Hier wird noch einmal das volle Spektrum aufgefahren, was auf den vorherigen fünf Tracks zur Geltung kam und ist somit ein würdiger Abschluss eines starken musikalischen Werkes.