Urne: veröffentlichen „Harken The Waves“ feat. Troy Sanders von Mastodon

Das Londoner Metal-Trio Urne veröffentlichte letzten Freitag einen über neun Minuten langen epischen Track mit dem Titel Harken The Waves, bei dem Troy Sanders von Mastodon als Gastsänger mitgewirkt hat. In dem Song verschmelzen die Stimmen von ihm und dem Urne-Frontmann Joe Nally zu einem Duett, das die Oberfläche des Stücks durchbricht.

Das Musikvideo zu Harken The Waves kann hier angesehen werden:

Harken The Waves folgt auf die kürzlich veröffentlichte Doppel-A-Seite Throes Of Grief sowie einem spektakulären Black Sabbath-Cover I.

„We feel this is one of the best songs we’ve ever written. On top of that, we were lucky enough to have Grammy-winning metal icon Troy Sanders, from the legendary Mastodon, lend his vocal talents“, erklärt Urne-Frontman Joe Nally. „We’ve grown up listening to Troy and watching Troy live, so having someone like him not only appear, but take on such a significant role in the song, elevating it to another level, means a lot.“

Urne setzen ihren Weg im Bereich des epischen Arena Metals fort und haben mit zwei Studioalben sowie einer Tour, die bedeutende Festivalauftritte wie das Download Festival in Großbritannien umfasst, eindrucksvoll bewiesen, dass schwere Musik auch mit Atmosphäre und Intension aufgeladen sein kann.

Im September starten Urne eine Headliner-Tour durch Deutschland und Frankreich, zusätzlich zu einem neu angekündigten Headliner-Auftritt im Camden Assembly in London. Im Dezember werden Urne dann gemeinsam mit Orange Goblin auf deren Abschiedstour in Großbritannien auftreten.

Urne Headline-Tourdaten:

13 Sep – London, UK – Camden Assembly

15 Sep – Wiesbaden, DE – Kesselhaus

16 Sep – Berlin, DE – Cassiopeia

19 Sep – Paris, FR – La Maroquinerie

20 Sep – Lille, FR, Le Grand Mix

22 Sep – Toulouse, FR, Le Rex

23 Sep – Lyon, FR Transbordeur Club

Urne sind:

Joe Nally – Gesang, Bass

Angus Neyra – Leadgitarre

James Cook – Schlagzeug

