Mélancolia: kündigen neues Album „Random.Access.Misery“ an und veröffentlichen düstere neue Single „All_Is_Rust“

Die Blackened Nu-Metal-Band Mélancolia aus Melbourne hat ihr zweites Album Random.Access.Misery angekündigt, das am Freitag, den 29. August, über Nuclear Blast und Greyscale Records veröffentlicht wird. Die Band präsentiert mit der neuen, bissigen Single All_Is_Rust einen ersten Vorgeschmack auf das, was die Hörer erwartet.

All_Is_Rust fungiert sowohl als Erklärung für die musikalische Weiterentwicklung als auch als Warnung: Mélancolia sind nicht hier, um Trends zu folgen – sie sind hier, um sie zu zerschlagen. Die neue Single ist die Einführung in das kommende Album der Band und vereint Metalcore, Deathcore, industrielle Klänge, Blast Beats und DJ-Scratching zu einem höllischen Klangcocktail. Der Song lädt die Hörer ein, den neuen Sound und ein Genre zu entdecken, das die Band als „Blackened Nu Metal“ bezeichnet.

All_Is_Rust vereint Sound, Ästhetik und Optik ihres Debütalbums HissThroughRottenTeeth zu einem stimmigen Gesamtpaket. „While there has been a departure from straight up deathcore, we feel this song sounds even more representative of Mélancolia,“ sagt Sänger Alex Hill. „And after testing the waters debuting this song in Europe earlier this year we can confirm this one is already a crowd favourite.“

Seht euch das Video zu All_Is_Rust hier an:

All_Is_Rust Stream: https://geni.us/all-is-rust

Mélancolia erklären: „We are bringing a fresh sound to an otherwise stale scene, you will not hear what we are doing from anyone else. We are setting the trend as we set the bar for modern heavy music. Love us or hate us, you will fucking remember us.“

Random.Access.Misery – Trackliste:

1. All_Is_Rust

2. ICanSeeThroughTheHoleSinMyHands

3. Picking Scabs

4. Boiler.Room

5. Lithia feat. Hunter Young

6. RoseBloomWrist

7. SPIT! feat. Christopher Mackertich

8. Random.Access.Misery

09. Cold Now…

10. …Colder Still

Die Band hat sich 2022 mit ihrer Debütsingle Horror_Ethereal etabliert und gab im folgenden Februar ihre Vertragsunterzeichnung bei Greyscale Records für Australien und Neuseeland sowie bei Nuclear Blast weltweit bekannt. Im April 2023 veröffentlichten sie ihr Debütalbum HissThroughRottenTeeth, das einen einzigartigen Sound kreiert, der sie bereits zu neuen Höhen katapultiert hat. Ihr allererster Auftritt war 2023 als Support für Thy Art Is Murder auf deren Decade Of Hate Australien-Tour, gemeinsam mit Starve und Justice For The Damned. Seitdem tourten sie mit To The Grave, Fallujah (US), Cattle Decapitation (US), Ingested (UK), Vulvodynia (SA), Suffocation (US) und vielen weiteren.

Die Band ist gerade auf ihrem absoluten Höhepunkt. Im Juni und Juli werden Mélancolia mit Thy Art Is Murder auf einer regionalen Tour durch Australien unterwegs sein und einige ihrer neuen Songs zum ersten Mal präsentieren.

Mélancolia sind:

Alex Hill | Gesang

Joshua Taafe | Gitarre

Billy Morris | Gitarre

Mason Page | Schlagzeug

Toby Thomas | Bass

