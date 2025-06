G.I. Joe’s Cold Slither: kündigen selbstbetiteltes Album an und starten Vorverkauf

Reigning Phoenix Music und Hasbro, eine führende Gaming-, IP- und Spielwarenfirma, überraschen die Welt mit einigen epischen Ankündigungen aus dem Lager von Cold Slither, einer wiederbelebten Heavy-Metal-Band, die auf der berühmt-berüchtigen Truppe aus der 1985er-Animationsserie G.I. Joe: A Real American Hero basiert.

„Dies ist mehr als nur ein Album – es ist ein akustischer Großangriff auf Cobras Befehl“, so Cold Slither. „Wir sind wieder da – lauter, härter und tödlicher denn je – und können es nicht erwarten, dass alle G.I.-Joe-Fans und Metalheads die unbändige Energie unserer Musik zu spüren bekommen. Gekrönt wird das Ganze von unserem Livedebüt im Rahmen der San Diego Comic-Con. Bereitet eure Ohren auf ein ultimatives Erlebnis vor… Rock ‘n’ Cobra Roll, Leute!“

Nachdem die Band mit Cold Slither und Knock ‘Em Dread bereits große Erfolge erzielen konnte, kann in Form von Thunder Machine ab sofort die dritte Single aus dem Album auf allen gängigen Plattformen, inkl. Spotify, Apple Music und Amazon Music, gestreamt werden. Das treibende Stück, das vom Kriegsgerät der Dreadnoks inspiriert wurde, liefert cineastische Riffs und ein unglaubliches Energielevel. Eine explosive Hymne, geschaffen aus Chaos, Rebellion und schwermetallischer Raserei!

Das offizielle Thunder Machine-Musikvideo gibt es auf Hasbro Pulse’ YouTube-Kanal zu sehen:

Mit der neuen Single starten Cold Slither zudem den Vorverkauf ihres Erstwerks. Dieses gibt es u.a. bei Reigning Phoenix Music und ausgewählten Shops, wie Amazon oder Amoeba, sowie in unabhängigen Plattenläden auf marmoriertem Vinyl (Dreadnok Attack Orange).

Zehn neue Tracks und eine remasterte Version ihrer Kultsingle Cold Slither umfassend, entführt die Scheibe in eine dystopische Metal-Welt, die von Themen wie Gefahren aus dem Sumpf und Cobras Machtspielchen geprägt ist.

Das Cold-Slither-Album wird am 25. Juli digital und auf Vinyl erscheinen, worüber hinaus im Rahmen der San Diego Comic-Con exklusive LP-Varianten (Zartan Chameleon Blue und Blood Moon Red) an den Ständen von Hasbro und RPM erhältlich sein werden.

Cold Slither Tracklist:

1. Welcome To The Swamp (Intro)

2. Cold Slither

3. Knock ‘Em Dread

4. Thunder Machine

5. Zartan’s Revenge

6. Snakes On The Bayou

7. Torched

8. Under The Dreadnok’s Spell

9. Master Of Disguise

10. The Ballad Of Buzzer

11. These Fluffies Are Fatal

Die San Diego Comic-Con ist auch der Ort, an dem Cold Slither ihr heiß ersehntes Livedebüt feiern werden. Das einzigartige Konzerterlebnis (Zutritt ab 21 Jahren) wird am Donnerstag, den 24. Juli, in San Diegos Brick by Brick stattfinden und verspricht einen Abend voller metallischem Wahnsinn und 80er Nostalgie. Präsentiert wird das Event von Hasbro und Reigning Phoenix Music.

Eventdetails – Cold Slither Live @ SDCC

• Termin: Donnerstag, 24. Juli 2025

• Zeit: Einlass ab 20.00 Uhr | Showbeginn um 21.00 Uhr

• Ort: Brick by Brick, 1130 Buenos Ave, San Diego, CA 92110

• Tickets: 35$ + Servicegebühren – ausschließlich über die offizielle Brick-by-Brick-Webseitebestellbar

• Kapazität: 450

• Merch: limitierte Produkte, u.a. exklusive T-Shirts, Poster, LPs, CDs und Pin-Sammelsets

Die kraftvolle Show wird gleichzeitig den Startschuss zum größten Wochenende der Popgeschichte darstellen und Fans einen Vorgeschmack auf Cold Slithers unverkennbare Metal-Rebellion bieten. Ein Pflichttermin für alle G.I.-Joe-Fans, die nach wie vor seinem Kampfschrei folgen: „Yo Joe!“

Weitere Produktdetails und Enthüllungen im Rahmen des Comic-Con-Countdowns sind in Planung. Folgt G.I. Joe auf Instagram und Facebook, um auf dem Laufenden zu bleiben!

Über Cold Slither

Cold Slither fallen mit ihrer kommenden Klassikersingle Cold Slither über die Szene her und bereiten mit dieser obendrein den Weg für die noch düsterere Kampagne zu ihrem kommenden Album Cold Slither. Angeführt vom mysteriösen Zartan und komplettiert von Torch, Ripperund Buzzer, drei Dreadnoks, stellt die Truppe mit der neuen Single ihre schwermetallische Seite vor, der eine finster-anarchische Energie anhaftet, die die alltägliche Musiklandschaft auf den Kopf stellt, denn ihr markanter Sound löst eine wahre Lawine an gutturalen Gitarren-, stürmischen Bass-, galligen Gesangs- und polternden Schlagzeugklängen aus.

Cold-Slither-Konzerte sind chaotisch-brutale Spektakel, die überall verlorene Herzen und zerstörte Instrumente hinterlassen. Ihre Songs vereinen generationsübergreifend Musikliebhaberinnen und -liebhaber, während sich mit jedem ihrer pulsierenden Klänge eine dunkle neue Weltordnung weiter ausbreitet. Diese Band befindet sich nicht nur auf der Jagd nach Gold- und Platinauszeichnungen: Cold Slither sind bereit, ihr Publikum mitsamt Herz und Verstand zu vereinnahmen.

Von Cobra Commander erdacht, wurden Zartan und seine Dreadnoks in einen Heavy-Metal-Koloss namens Cold Slither verwandelt, der die amerikanische Jugend für sich gewinnen und prägen sollte. Ihre raffinierten Texte und ihre mitreißende Bühnenpräsenz runden ihre Musik ab und machen sie zu einer mächtigen Massenzerstörungswaffe.

Während die Vorfreude auf ihr kommendes Album Cold Slither steigt, können sich Fans schon jetzt auf eine Vollbedienung an Hymnen einstellen, die die Industrie nicht nur herausfordern, sondern verändern wird. Bereitet euch auf einen Angriff auf eure Trommelfelle vor, der noch lange nachhallen wird. Mit Cold Slither erfolgt die Revolution zudem nicht nur im Fernsehen: Cold Slither sind eine allumfassende Macht. Schließt euch ihnen an und lasst euch inspirieren. Ihre Musik ist nicht nur Unterhaltung, sie ist eine Lehrstunde.