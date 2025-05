Ghost Bath: veröffentlichen Video-Visualizer zu „Vodka Butterfly“

Die Depressive Black Metaller Ghost Bath sind mit ihrem neuen Album Rose Thorn Necklace, das jetzt über Nuclear Blast Records erschienen ist, aus der Welt der Geheimnisse aufgetaucht. Im zwölften Jahr ihres Bestehens scheut die Band nicht davor zurück, die Kanten scharf zu halten. Der Frontmann Nameless, auch bekannt als Dennis Mikula, neigt zunehmend zu seinen antisozialen Eigenschaften, die wie ein rostiges Messer gezackt, aber über Jahre hinweg wunderschön geschliffen sind.

Das Visualizer-Video für den Track Vodka Butterfly kann jetzt hier angesehen werden:

Ghost Bath äußern sich dazu: „Rose Thorn Necklace is now yours. This latest offering is very special and we hope you take from it whatever you need.“

