Necrofier: enthüllen Details zum neuen Album und veröffentlichen zweite Single „Madness Descends“

Das texanische Black Metal Bataillon Necrofier veröffentlicht den zweiten Track ihres kommenden Debütalbums Prophecies Of Eternal Darkness. Das unheilvolle neue Video zur Single Madness Descends, welches von Dwayne Cathey kreiert wurde, könnt ihr hier sehen:

Das Album wird am 22. Oktober 2021 über Season Of Mist Underground Activists weltweit veröffentlicht.

Prophecies Of Eternal Darkness kann HIER vorbestellt werden.

Prophecies Of Eternal Darkness Tracklist:

1. The Black Flame Burns

2. Darker Than The Night

3. Madness Descends

4. Return To Chaos

5. Death Comes To Us All

6. Unholy Hunger

7. Betrayal Of The Queen

8. Plaque Requiem

Der Aufstieg des amerikanischen Black Metal ist eine Kultbewegung, deren enormer Einfluss und Wachstum nicht ignoriert werden kann. Necrofier aus Houston tragen diese Fackel und verkörpern die Merkmale des melodischen Black Metal. Sie umarmen ihre texanischen Wurzeln und liefern das, was man nur als totale „Southern Darkness“ beschreiben kann, während sie die Kluft zwischen echtem norwegischem Black Metal und amerikanischem Gothic überbrücken.

Im Herbst 2018 nahm das Schicksal seinen Lauf, als Sänger/Gitarrist Bakka Larson (Venomous Maximus, Night Cobra) einen offenen Aufruf in den sozialen Medien von Schlagzeuger Dobber Beverly (Oceans Of Slumber, Insect Warfare) sah, der an einem traditionellen Heavy-Metal-Projekt arbeiten wollte. Larson hatte bereits an Black-Metal-Songs gearbeitet, um die Themen des Übernatürlichen und Unbekannten zu erforschen und diese Dunkelheit zu erkunden. Also ergriff er die Gelegenheit und meldete sich schnell. Die beiden verband sofort ihre gemeinsame Leidenschaft für düstere Old-School-Musik, in die sie ihr Südstaaten-Flair einbringen konnten.

Das Duo rekrutierte schließlich Beverlys Oceans Of Slumber-Kollegen und Bassisten Mat Valentine, und schon bald schrieben und veröffentlichten sie ihre Debüt-EP Visions In Fire, die den Geist der späten Ära von Dissection, Watain, Cloak und Tribulation widerspiegelt, während sie gleichzeitig ihrer eigenen Sensibilität treu blieben.

Nicht lange nach der Veröffentlichung der EP bekam die Band einen Auftritt im Vorprogramm von Uada. Auf der Suche nach einem zweiten Gitarristen, der den Sound vervollständigen sollte, wurde schließlich Josh Bokemeyer (Church Of Disgust) verpflichtet.

Die vierköpfige Band veröffentlichte später ein Musikvideo zum Titeltrack der EP und trat mit einer ganzen Reihe ihrer Black-Metal-Brüder wie 1349, Goatwhore und Cloak auf, darunter auch bei einem begehrten SXSW-Showcase. Jetzt taucht die Band aus der Dunkelheit des Jahres 2021 auf, bereit, die unheiligen Flammen zu entfachen und endlich ihr verheerendes Debütalbum Prophecies Of Eternal Darkness zu veröffentlichen.

Necrofier Line-Up:

Bakka Larson – Gesang, Gitarre

Josh Bokemeyer – Gitarre

Dobber Beverly – Schlagzeug

Mat Valentine – Bass

Aufnahmestudio: Crown Of Thorns Studio (Houston, Texas, USA)

Produktion, Mix, Tontechniker: Dobber Beverly

Mastering: Maor Appelbaum

Coverdesign: Burney

Albumformate:

CD Jewelcase

12″ Gatefold-Vinyl (schwarz)

12″ Gatefold-Vinyl (transparent rot & schwarz marmoriert / 300 Exemplare)

12″ Gatefold-Vinyl (kristallklar / 300 Exemplare)

Digital

