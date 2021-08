Lost Society: sind zurück bei Nuclear Blast

Manche Allianzen sollen einfach sein, und nun können wir mit Freude verkünden, dass die Jungs zurück sind!

Nach einem kurzen Ausflug mit ihrem letzten Album No Absolution hat die Band ihren ganz eigenen Sound manifestiert, der all das vereint, was ihnen in der Heavy-Gemeinde so viel Respekt verschafft hat.

Nuclear Blast konnten einfach nicht widerstehen, sie wieder in ihr Programm aufzunehmen und den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, der diese vier jungen Leute zu Anwärtern auf den Thron des modernen Metal Made in Finland macht.

Frontmann Samy Elbanna erklärt:

„Nach der Veröffentlichung unseres bisher stärksten Albums sind wir überglücklich, unsere Rückkehr zum größten Heavy Metal-Label der Welt, Nuclear Blast, bekannt zu geben.

Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen des Schreibens und der Perfektionierung des LxSx-Sounds, und wir können es kaum erwarten, unsere gewaltigen Pläne für die Zukunft gemeinsam mit den Titanen der Metal-Musikwelt zu verwirklichen.

Das nächste Kapitel von Lost Society beginnt jetzt. Be prepared.“

Mit insgesamt vier Alben im Gepäck und tonnenweise atemberaubenden Liveshows hat sich die Band eine treue Fangemeinde erspielt. Und wer die Jungs schon einmal live gesehen hat, weiß um die fesselnde Energie, die sie entfachen und die einen dazu bringt, sich die Birne wegzuballern!

Jens Prueter, Head Of A&R Nuclear Blast Europe, kommentiert:

„Willkommen zurück Lost Society! Man trifft sich immer zweimal. Die finnischen ‚Youngstars‘ hatten einen erstaunlichen Start mit ihren ersten drei Alben voller jugendlicher Thrash-Wut. Aber ich denke, es passiert in jeder Familie, dass die Erwachsenen ausziehen wollen, um sich selbst zu entwickeln. Und genau das ist bei Lost Society passiert. Sie haben ihren Stil mit dem letzten in Eigenregie veröffentlichten Album No Absolution neu definiert und eine neue, noch erfolgreichere Richtung gefunden, mit einer klaren Vision für größere Dinge, die geschehen sollen. Nuclear Blast Records ist mehr als glücklich, ihre Vision zu teilen und die Zusammenarbeit mit einer der vielversprechendsten Bands im modernen Metal fortzusetzen. Besonderen Dank an ihr Management-Team Kristen Mulderig und Jouni ‚Grey Beard‘ Markkanen! Let’s raise some hell!“

Gerardo Martinez, General Manager Nuclear Blast USA, fügt hinzu: „NB ist begeistert, dass Lost Society nach einer Zeit der Unabhängigkeit wieder nach Hause zurückkehren. Jetzt, mit einem großartigen Team im Rücken, können wir es kaum erwarten, sie wieder in Nordamerika zu sehen, denn wir sind mehr als bereit, mit ihnen eine erfolgreiche Karriere zu starten!“

Die Band wird im Herbst ins Studio gehen, wieder mit Joonas Parkkonen als Produzent. Never change a winning team!

Lost Society Line-Up:

Samy Elbanna – Gesang, Gitarre

Arttu Lesonen – Gitarre

Mirko Lehtinen – Bass

Taz Fagerström – Schlagzeug

Lost Society online:

https://www.facebook.com/lostsocietyfinland/