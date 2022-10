Lost Society: neues Album „If The Sky Came Down“ ist erschienen

Stampfende Riffs, die mehrere Tonnen wiegen? Genau! Eingängige Refrains und symphonische Einschübe? Richtig! Unerbittliche Eruptionen von chaotischem, aber eingängigem Modern Metal? Richtig! Leidenschaftliche Darbietungen von ausgefeilten Musikern? Richtig!

Das neue Meisterwerk des finnischen Powerhouse Lost Society , If The Sky Came Down, ist endlich über Nuclear Blast Records veröffentlicht worden.

Frontmann Samy Elbanna kommentiert:

„Es fühlt sich surreal an, endlich diese Worte aussprechen zu können: If The Sky Came Down ist jetzt erschienen. Ich könnte nicht stolzer auf das sein, was wir mit diesem Album erreicht haben, und ich kann euch gar nicht sagen, wie viel diese Platte mir und der ganzen Band bedeutet. Ein Album, das aus Herzschmerz und Trauma geboren wurde, und im Grunde die letzten Worte von etwas, das wirklich am Rande des Abgrunds stand. Diese Songs und diese Worte kommen direkt aus dem Herzen und sind ein Beweis dafür, dass Musik und Kunst einen von den Toten auferstehen lassen können. Wir hoffen, ihr liebt es so sehr wie wir.“

Parallel zur Veröffentlichung präsentierte die Band ein Video zu Awake, das in seiner Intensität zum Song passt.

Samy Elbanna über das Video:

„Wir wollten etwas Eindringliches und doch Schönes für das Video zu Awake. Zusammen mit dem fantastischen Joona Mäki wollten wir die Intensität und die Zerbrechlichkeit des Textes einfangen, gemischt mit der kraftvollen Natur der Musik – und ich glaube, das ist uns gelungen. In dem Song geht es um die Gelassenheit bei der Zerstörung von etwas Altem und der Erschaffung von etwas Neuem, und die Band in einer solch „abgespeckten“ Umgebung zu haben, bringt das wirklich gut rüber.“

Er fährt fort über den Song:

„Es ist so einfach zu glauben, dass, wenn man einmal außer Kontrolle geraten ist, das Einzige, was übrig bleibt, ist, den Tiefpunkt zu erreichen und nie wieder aufzustehen; aber in Wirklichkeit muss man sich sehr oft nur diesem schmerzhaften Tiefpunkt stellen, damit etwas Neues und Schönes entstehen kann. Genau darum geht es in Awake – um die Schönheit der Wiedergeburt und darum, sich aus dem zu erheben, von dem man sicher war, dass es der Tod der Hoffnung sein würde. Der Track wird begleitet von dem unglaublichen Budapest Art Orchestra, das uns geholfen hat, einen der kraftvollsten und emotionalsten Songs zu vollenden, den wir je veröffentlicht haben.“

Seht euch das Video hier an:

Hört euch das Album auf allen Plattformen an: https://bfan.link/LS-Album.ema

Die Tracklist von If The Sky Came Down findet ihr in unserem Release-Kalender:

Seht euch die verschiedenen Formate an:

– Jewelcase CD

– Digipack mit Banderole

– 1LP-Hülle mit Banderole Orange-transparent

– 1LP-Hülle mit Banderole Weiß mit grünen und roten Sprenkeln

– 1LP-Hülle mit Banderole Weiß (Band)

– 1LP-Hülle mit Banderole Schwarz (Band)

Lost Society – Line-Up:

Samy Elbanna | Gesang, Gitarre

Arttu Lesonen | Gitarre

Mirko Lehtinen | Bass

Taz Fagerström | Schlagzeug

