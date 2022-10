Brkn Love: kündigen neues Album „Black Box“ an

Die in Toronto beheimatete Alt-Rock-Band Brkn Love freut sich, inmitten ihres vollen US/CAN-Tourneeplans ihr neues Album Black Box anzukündigen. Es wird am 4. November veröffentlicht und kann hier vorbestellt werden: https://brknlove.lnk.to/BlackBox

Nach dem Erfolg ihrer Vol.1 und Vol.2 EPs setzt sich der Trend mit dem zweiten Album der Band fort, das einmal mehr zeigt, wie gut Songwriter/Frontmann Justin Benlolo alle Werkzeuge in seinem Arsenal einsetzt, um Brkn Love fest in der jungen, modernen Rockrevolution zu positionieren.

Justin sagt: „Wir könnten nicht aufgeregter sein, die Veröffentlichung unserer neuen LP Black Box anzukündigen. Dieses Album ist die nächste Evolution von Brkn Love. Stellt euch alles vor, was ihr an unserer Band geliebt habt, und dann dreht es auf elf auf. Es ist wirklich ein Meilenstein für uns. Nach der Veröffentlichung unseres ersten Albums und all den Komplikationen, die damit einhergingen (vor allem die Pandemie), wollten wir wirklich eine Chance, uns zu rehabilitieren. Dies ist unser Wiedergutmachungsalbum. Wir sind wieder mit voller Kraft dabei, und dieses Mal nehmen wir kein Blatt vor den Mund.

Dieses Album zu machen war eine Herausforderung für sich. Wir kamen von mehreren Tourneen und hatten im Grunde nur zwei Wochen Zeit, um das Album zu schreiben, aufzunehmen und abzumischen. Man sagt, dass Diamanten unter Druck geformt werden, und ich glaube, dass das zusätzliche Gewicht uns dazu gezwungen hat, die besten Songs zu schreiben, die wir je geschrieben haben.

Das übergreifende Thema von Black Box ist das Konzept, aus seinen Fehlern zu lernen und sich dadurch zu verbessern. Als wir das Album schrieben, waren unser Produzent Anton Delost und ich besessen von Flugschreibern, die in Flugzeugen eingebaut werden, um alles, was passiert, aufzuzeichnen. Die Idee kam daher, dass die Menschen einen Flugzeugabsturz danach beurteilen, was die Blackbox aufgezeichnet hat. Es ist eine Metapher für unsere Band, unser Leben und alles, was wir bis jetzt durchgemacht haben.

Wir hoffen wirklich, dass euch dieses Stück Musik genauso viel Spaß macht wie uns. Stellt sicher, dass ihr es aufdreht und wie immer, rockt weiter. Vielen Dank.“

Die vier bisher erschienenen Singles aus dem Album wurden von Fans, Medien und Radiomachern gleichermaßen gelobt. Under The Knife ist die jüngste, die vorherigen Singles Forever’s Enough, Like A Drug und Dead Weight wurden von Jack Saunders, Moderator der Indie Show von BBC Radio One, als „The new age of rock and roll“ bezeichnet. Das neue Video könnt ihr euch hier ansehen:

Die Tracklist von Blackbox findet ihr in unserem Release-Kalender:

Mehr über Brkn Love

Brkn Love, mit dem überzeugenden Justin Benlolo an der Spitze, sorgen seit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums für Aufsehen. Mit über 380 Millionen Streams, 625k monatlichen Spotify-Hörern und über 325 Millionen nutzergenerierten YouTube-Impressionen landete die Debütsingle Shot Down auf Platz 15 der US Active Rock Radio Charts, während Shot Down und Crush im kanadischen Pendant Platz 5 erreichten. Darüber hinaus hat sich die Coverversion von Bishop Briggs‚ River zu einer Art viraler Sensation entwickelt. Speziell für eine spezielle Deluxe-Version ihres Debütalbums aufgenommen, gibt es derzeit über 75.000 einzigartige Videos mit dem Song auf TikTok, die insgesamt über 1,9 Milliarden Mal von Nutzern und professionell erstellten Inhalten aufgerufen wurden. Die vorherige Single Deadweight – der erste neue Track nach dem Debütalbum der Band – ging direkt in die Top 10 des kanadischen Active Rock Radios und hat 15,6 Millionen TikTok-Aufrufe generiert. Saunders nannte es in seiner BBC Radio One Indie Show „The new age of rock and roll“. Das Nachfolgealbum Like A Drug erreichte die Top 10 der kanadischen Radiosender, konnte sich in den US Active Rock-Radiocharts platzieren und erntete in Übersee den gleichen Beifall wie das erste Album. Zwischen all diesen frühen Erfolgen wurde Justin Benlolo von Gibson Guitars ausgewählt, um die neue Linie von Gibson-Gitarrensaiten zu promoten.