Nightwish: kündigen Album „Human :II: Nature“ (Tour Edition) an und veröffentlichen atemberaubendes Video zu „Noise“

In den vergangenen zwei Jahren waren die Symphonic-Metal-Superstars Nightwish wie viele andere Künstler auch von Absagen und Einschränkungen betroffen und konnten ihr höchst erfolgreiches Album Human :II: Nature (Nr. 1 in Finnland und Deutschland) noch nicht mit Liveshows rund um den Globus präsentieren. Das wird sich nun ändern, denn im November und Dezember 2022 findet eine komplette Europatournee statt.

Als besondere, limitierte Veröffentlichung pünktlich zum Tourstart präsentieren Nightwish am 18. November das Human. :II: Nature. (Tour Edition) als luxuriöses 2CD plus Blu-ray Digipak, das neben dem aktuellen Album auch die Virtual Live Show From The Islanders Arms 2021 auf Blu-ray enthält – zum ersten Mal ohne Regionalcode – um ihr gigantisches globales Publikum zu bedienen! Ursprünglich nur als DVD-Veröffentlichung und in Japan auf Blu-ray erhältlich, ist diese Neuauflage die ultimative Version, um diese einzigartige und magische Show, die Nightwish nach der Absage ihrer Welttournee kreierten, noch einmal zu erleben.

Nach einem halben Jahr Vorbereitungszeit wurde An Evening With Nighwish In A Virtual World am 28. und 29. Mai 2021 uraufgeführt und war nicht nur eine normale Streaming-Show. Es war eine außergewöhnlich ehrgeizige Produktion, die es den Fans ermöglichte, die Band live in einer erstaunlichen 3D-Welt zu erleben, die nach den Vorstellungen der Band gestaltet wurde, und dabei miteinander zu interagieren. Außerdem wurden Songs von Nightwishs aktuellem Album Human :II: Nature. live vor einem riesigen Publikum, bestehend aus mehr als 150.000 Fans aus 108 Ländern, präsentiert!

„Das ist definitiv eine der coolsten Sachen, die Nightwish je gemacht haben“, kommentiert die Band. „Visuelle Elemente, Technologie und Musik auf so außergewöhnliche Weise miteinander zu verbinden, ist für uns alle ein einzigartiges Erlebnis.“

Etwa 30 Leute aus sieben verschiedenen Ländern, darunter viele langjährige Fans, haben alles daran gesetzt, ein hochwertiges virtuelles Konzert mit einer Nightwish-Taverne, aufwändigen Animationen und 3D-Modellen zu kreieren, das eine stimmungsvolle und unnachahmliche Bühne für das 100-minütige, karriereübergreifende Set der Gruppe bot, das von Mika Jussila bei Finnvox brillant gemastert wurde.

Während ihr, liebe Nightwish-Fans, euch also darauf freuen könnt, Floor, Tuomas, Emppu, Troy, Jukka und Kai in den kommenden Monaten bei vielen ausverkauften Shows wieder in echt zu sehen, lädt die Human. :II: Nature. (Tour Edition) lädt dazu ein, ein einzigartiges Ereignis in der Geschichte der Band wieder zu erleben.

Vorbestellen kann man Human. :II: Nature. (Tour Edition) hier:

https://nightwish.bfan.link/human-nature-tour-edition

Anlässlich Ihrer Album-Ankündigung haben Nightwish am 8. Oktober ein atemberaubendes Video zu Noise aus der Show An Evening With Nightwish In A Virtual World veröffentlicht:

Das Tracklisting lautet wie folgt:

CD 1: Human. :II: Nature.

01. Music

02. Noise

03. Shoemaker

04. Harvest

05. Pan

06. How’s The Heart?

07. Procession

08. Tribal

09. Endlessness

CD 2: All The Works Of Nature Which Adorn The World

01. All The Works Of Nature Which Adorn The World – Vista

02. All The Works Of Nature Which Adorn The World – The Blue

03. All The Works Of Nature Which Adorn The World – The Green

04. All The Works Of Nature Which Adorn The World – Moors

05. All The Works Of Nature Which Adorn The World – Aurorae

06. All The Works Of Nature Which Adorn The World – Quiet As The Snow

07. All The Works Of Nature Which Adorn The World – Anthropocene (incl. „Hurrian Hymn To Nikkal“)

08. All The Works Of Nature Which Adorn The World – Ad Astra

Blu-ray: Virtual Live Show From The Islanders Arms 2021

1. Intro

2. Noise

3. Planet Hell

4. Alpenglow

5. Élan

6. Storytime

7. How’s The Heart?

8. Harvest

9. Dark Chest Of Wonders

10. I Want My Tears Back

11. Ever Dream

12. Nemo

13. Sleeping Sun

14. Pan

15. Last Ride Of The Day

16. Ghost Love Score

17. The Greatest Show On Earth

18. All The Works Of Nature Which Adorn The World: VIII. Ad Astra

Nightwish Live

Tickets für alle Termine sind ab sofort erhältlich.

Nightwish Europatour 2022

20.11. BE Antwerpen – Lotto Arena

21.11. UK London – Wembley Arena

22.11. UK Birmingham – Resorts World Arena

23.11. IE Dublin – 3Arena

25.11. DE Berlin – Max-Schmeling-Halle

27.11. NL Amsterdam – Ziggo Dome

28.11. NL Amsterdam – Ziggo Dome

30.11. FR Paris – Accorhotels Arena

01.12. DE Düsseldorf – PSD Bank Dome

02.12. LU Esch-Sur-Alzette – Rockhal

04.12. AT Vienna – Wiener Stadthalle D

05.12. DE München – Olympiahalle

06.12. IT Milan – Lornzini District

09.12. DE Frankfurt – Festhalle

10.12. DE Bamberg – Brose Arena

12.12. DE Hamburg – Barclaycard Arena

13.12. DE Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

14.12. PL Gliwice – Arena Gliwice

16.12. CH Zurich – Hallenstadion

18.12. DE Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

20.12. HU Budapest – Sportarena

21.12. CZ Prague – O2 Arena

Human. :II: Nature. wurde von August bis Oktober 2019 auf dem Campingplatz in Röskö, in den Petrax Studios und im Schloss Troykington sowie in den Finnvox Studios von Tero Kinnunen, Mikko Karmila und Troy Donockley aufgenommen. Das Mixing wurde von Mikko Karmila bei Finnvox vorgenommen, zusammen mit Tuomas Holopainen und Tero Kinnunen. Das Mastering wurde von Mika Jussila bei Finnvox durchgeführt.

Line-Up:

Tuomas Holopainen | Keyboards, Klavier

Floor Jansen | Gesang

Emppu Vuorinen | Gitarren

Jukka Koskinen | Bass

Troy Donockley | Uilleann Pipes, Tin Whistle, Low Whistle, Gitarren, Bouzouki, Bodhrán, Gesang

Kai Hahto | Schlagzeug

Nightwish online:

www.nightwish.com

www.facebook.com/nightwish

www.instagram.com/nightwish/