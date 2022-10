Powerwolf: veröffentlichen neue Single & offizielles Musikvideo “My Will Be Done”

Powerwolf bauen auch 2022 ihren Status als momentan erfolgreichste deutsche Metal Band aus. Ein Einstieg auf Nummer 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts mit dem gewaltigen Streamingevent The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event, eine gefeierte Headline Show auf dem legendären Wacken Open Air, beeindruckende Shows mit Iron Maiden und Kiss sowie die anstehende Headline Tour über die größten Bühnen Europas sind nur einige der Highlights des Jahres. Mit der neuen Single und dem Musikvideo My Will Be Done setzen die Wölfe einmal mehr unter Beweis, dass sie eine der aufregendsten Bands des Genres sind und sich ihren herausragenden Status redlich verdient haben. Die Single erscheint physisch als 7‘‘ Picture Vinyl, Digipak CD, sowie digital und ist neben der Originalversion sowohl als orchestrale, als auch als instrumentale Version verfügbar. Schau dir das Offizielle Musikvideo zu My Will Be Done hier an:

Am 11.11. startet die große Powerwolf Headline Tour durch die großen Hallen Europas. Begleitet von Dragonforce und den Warkings werden die Wölfe mit ihrer bislang größten Produktion durch Europa touren. Pünktlich zur Tour erscheint am 11.11. das Erfolgsalbum Call Of The Wild als Touredition, sowie das Vocal Cover Album Missa Cantorem II, auf dem elf bekannte internationale Sänger*innen alle Songs von Call Of The Wild neu interpretieren.

Powerwolf Wolfsnächte Tour:

w/ Dragonforce, Warkings

11.11.22 DE – Berlin / Velodrom

12.11.22 DE – München / Zenith – SOLD OUT!

13.11.22 CZ – Prag / Tipsport Arena

14.11.22 PL – Katowice / MCK

16.11.22 HU – Budapest / Barba Negra

17.11.22 AT – Wien / Gasometer

18.11.22 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

19.11.22 CH – Zürich / Samsung Hall

21.11.22 ES – Barcelona / Razzmatazz

22.11.22 ES – Madrid / Riviera

24.11.22 IT – Mailand / Alcatraz

25.11.22 DE – Frankfurt / Jahrhunderthalle

26.11.22 DE – Oberhausen / König Pilsener Arena

27.11.22 FR – Paris / Zenith

29.11.22 UK – London / Roundhouse*

01.12.22 NL – Amsterdam / Afas Live

02.12.22 DE – Hamburg / Sporthalle

03.12.22 DE – Saarbrucken / Saarlandhalle

04.12.22 BE – Antwerp / Lotto Arena

*ohne Dragonforce

Nordamerika Shows 2023:

23.02.23 US – New York, NY / The Palladium

24.02.23 CA – Montreal, QC / M TELUS

Bestätigte Festivals 2023:

07.-10.06.23 AT – Nickelsdorf / Nova Rock Festival

16.-19.08.23 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze – Headlining Show

17.-19.08.23 DE – Sulingen / Reload Festival – Headlining Show

Powerwolf sind:

Attila Dorn – Vocals

Falk Maria Schlegel – Organ

Charles Greywolf – Guitar

Matthew Greywolf – Guitar

Roel van Helden – Drums

