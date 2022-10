Gaupa: veröffentlichen Lyric-Video zur neuen Single „Moloken“

Die einzigartige schwedische Rockband Gaupa hat am 5. Oktober ihre die dritte Single aus dem kommenden Album Myriad zu veröffentlicht, das am 18. November 2022 über Nuclear Blast Records erscheinen wird.

Das atmosphärische Stück Moloken kommt als unschuldige Ballade getarnt daher, bevor es schließlich seinen dunklen, schweren Kern offenbart. Hier zeigen sich Gaupa von ihrer introvertiertesten Seite, auffallend in ihrer Unberechenbarkeit, doch sie finden immer den richtigen Moment, um loszulassen und einfach die Gitarren sprechen zu lassen.

Zu dem Song gibt es auch ein Lyric-Video, das ihr euch hier ansehen könnt:

Gaupas zweites Album Myriad enthält acht abwechslungsreiche und exquisit gestaltete Songs, die sich zwischen Progressive Rock, Psychedelic & Stoner Rock, Doom und Folk bewegen. Ein eklektisches und unvorhersehbares, aber sehr ausgereiftes Album einer Band, die dazu bestimmt ist, jeden aufgeschlossenen Musikliebhaber aus allen Bereichen des Heavy Rock-Spektrums zu überzeugen.

Moloken herunterladen oder streamen: https://gaupa.bfan.link/moloken.ema

Emma Näslund (Gesang) kommentiert:

„Moloken ist ein schwedisches Wort, das laut Google-Übersetzung „der Moloch“ bedeutet. Ob das wahr ist, kann ich nicht sagen. Es geht um das Konzept der schwedischen Melancholie – niedergeschlagen zu sein und sich klein zu fühlen. Das ist eine sehr schwedische Eigenschaft, und ich würde sagen, sie erreicht ihren Höhepunkt im November, wenn die Blätter des Feuers gefallen sind und die Bäume nackt sind und geduldig auf ihren Wintermantel aus Frost und Schnee warten. Dann beginnt man, die Dunkelheit wirklich zu spüren. Sie dringt in jeden Zentimeter deines Wesens ein. Ich denke, dass dieses Gefühl in diesem Lied eingefangen wird, das nicht wirklich eine fröhliche Melodie ist. Ob es von dir, der Welt, einer gestressten Beziehung oder einfach vom Wetter kommt, ist nicht wirklich wichtig. Da ist nur dieses Gefühl. Aber sobald der Schnee fällt, erhellt sich der Himmel und eine neue Welle der Hoffnung kommt auf.“

Die Tracklist von Myriad findet ihr in unserem Release-Kalender:

Verfügbare Formate:

– Digitales Album

– CD

– LP

Jetzt Myriad vorbestellen: https://gaupa.bfan.link/diametrical-enchantress.ema

Über Gaupa:

Mit surrealen Texten, einem energiegeladenen, sehr einzigartigen Sänger und einem süchtig machenden Sound, der progressiven Stoner-Rock mit Doom-, Folk- und Psychedelic-Rock-Einflüssen kombiniert, haben Gaupa im Juni 2018 ihre selbstbetitelte Debüt-EP veröffentlicht und sich seitdem einen Namen in der internationalen Underground-Rock-Szene gemacht. Die Gaupa-EP wurde gut aufgenommen und führte dazu, dass die Band einen ihrer ersten Live-Auftritte auf Skandinaviens größtem Rockfestival, dem Sweden Rock, spielte. Gaupa bekamen dann die Chance, die EP im Oktober 2019 über das deutsche Label Kozmik Artifactz auf Vinyl zu veröffentlichen und spielten daraufhin eine ganze Reihe von Shows und Festivals. Die Kritiker waren beeindruckt, nicht nur von den Studioaufnahmen und ihren vielfältigen und komplexen Arrangements, sondern auch von der Intensität, die die Band live zeigte.

Im April 2020 veröffentlichten Gaupa, was im schwedischen Dialekt „Luchs“ bedeutet, nach ihrer Debüt-EP ihr erstes Full-Length-Album Feberdröm, das sowohl beim internationalen Publikum als auch beim größten Metal-Label der Welt noch mehr Aufmerksamkeit erregte: Nuclear Blast Records. Im Jahr 2021 gingen Gaupa erneut ins Studio, um ihr zweites Album Myriad aufzunehmen, das am 18. November 2022 veröffentlicht werden wird.

Jens Prueter, Head of A&R bei Nuclear Blast Records Europe, erklärt dazu: „Während die meisten Newcomer-Bands während der Corona-Pandemie zu kämpfen hatten, ist es Gaupa gelungen, an Qualität zu gewinnen. Ihr einzigartiger Sound ist nicht unbemerkt geblieben und die Mundpropaganda hat sich schnell herumgesprochen. Nachdem wir ihre Livestreamshow gesehen und einige Videokonferenzen abgehalten hatten, wussten wir, dass sie sich gut in ein Künstler-Roster einfügen würden, das einige ihrer Lieblingsbands enthält, auch wenn Gaupa gar nicht so sehr Metal sind. Aber es ist diese Einstellung, die Grenzen zwischen den Genres niederzureißen – nur um der Kunst willen. Wir sind stolz darauf, sie in guter Gesellschaft begrüßen zu dürfen.“

Gaupa sind:

Jimmy Hurtig – Schlagzeug

Daniel Nygren – Gitarren

Erik Sävström – Bass

Emma Näslund – Gesang

David Rosberg – Gitarren

Gaupa Online:

