Fleshgod Apocalypse: Veleno Across Europe Tour 2022 startet am 14.10.2022

Die orchestralen Death-Metal-Virtuosen Fleshgod Apocalypse bereiten sich darauf vor, die Bühnen des Kontinents zu infizieren, wenn in weniger als zwei Wochen ihre Veleno Across Europe Tour 2022 beginnt. Diese Tour ist die erste Gelegenheit für die in Italien ansässige Band, ihr aktuelles Album Veleno (2019) direkt zu ihren Fans zu bringen. Die umfangreiche Tour beginnt am 14. Oktober in Sion, Schweiz, und wird in 28 Städten in ganz Europa Halt machen. Unterstützt werden Fleshgod Apocalypse von Omnium Gatherum, die im Laufe der Tour wechselnde Supports haben werden.

Die Band kommentiert die bevorstehende Tournee wie folgt:

„Nach einer unendlichen Wartezeit von drei Jahren und einer wahnsinnigen Menge an Widrigkeiten sind wir endlich bereit, in einen Bus zu springen und auf Tour zu gehen!!!

Danke an unser Management, Booker, Promoter und all die Leute, die an dieser Sache beteiligt sind, glaubt mir, sie haben gezaubert, damit wir wieder auf die Bühne gehen können!

Auch ein Millionen Dank an euch alle, die ihr zwei Jahre lang mit einem Ticket in der Hand gewartet habt, und an alle, die zu den Shows kommen und uns jeden Abend unterstützen werden! Das wird ein verrückter Run, mit vielen Überraschungen und einem Killer-Set, also holt euch eure Tickets, bevor es zu spät ist, denn sie sind schnell weg!!!! Wir sehen uns dort! \m/“

Tickets für alle Termine sind ab sofort erhältlich.

Fleshgod Apocalypse – Veleno Across Europe Tour 2022

Special Guest: Omnium Gatherum

Support: Chaoseum, Irony Of Fate und Azteca

14.10. CH Sion – Le Port Franc

15.10. CH Schaffhausen – Kammgarn

16.10. DE Leipzig – Hellraiser

17.10. AT Vienna – Szene

18.10. DE Munich – Backstage

19.10. SK Kosice – Colloseum

20.10. HU Budapest – A38

21.10. BG Sofia – Mixtape 5

22.10. RO Bucharest – Quantic Club

23.10. RO Cluj Napoca – Form Space

24.10. CZ Praha – Futurum

26.10. PL Poznan – U Bazyala

27.10. PL Warsaw – Proxima

28.10. LT Vilnius – Vakaris

29.10. LV Riga – Melna Piektdiena

30.10. FI Helsinki – Ääniwalli

01.11. SE Stockholm – Slaktkyrkan

02.11. NO Oslo – Roverstaden

03.11. SE Goteburg – Valand

04.11. DK Aalborg – Metal Fest

05.11. DE Siegburg – Kubana

06.11. BE Brugge – Entrepot

08.11. DE Hamburg – Logo

09.11. DE Weinheim – Café Central

10.11. DE Berlin – Hole

11.11. DE Essen – Turock

12.11. NL Nijmegen – Doornroosje

13.11. NL Leiden – Gebr Nobel

Motocultor Festival Across Europe Tour 2023

Fleshgod Apocalypse – Special Guest: Omnium Gatherum

13.01. NL Leeurwarden – Neushoorn

14.01. BE Antwerpen – Zappa

15.01. UK London – Underworld

16.01. UK London – Underworld

17.01. FR Paris – Trabendo

18.01. FR Lyon – Ninkasi Gerland

20.01. IT Milano – Slaughter Club

21.01. FR Limoges – CCM John Lennon

22.01. ES Bilbao – Zorrotzako

24.01. PT Porto – Hard Club

25.01. PT Lisboa – RCA Club

26.01. ES Madrid – Sala Mon

27.01. ES Barcelona – Sala Bóveda

28.01. FR Toulouse – Metronum

Veleno, italienisch für „Gift“, ist das erste Album von Fleshgod Apocalypse seit drei Jahren, seit der Veröffentlichung ihres von der Kritik hochgelobten Albums King (2016). Der ‚Metal-Teil‘ von Veleno wurde in Rom, Italien, im Bloom Recording Studio und Kick Studio mit ihrem langjährigen Mitstreiter Marco Mastrobuono aufgenommen, während der ‚orchestrale Teil‘ des Ensembles im Musica Teclas Studio in Perugia aufgenommen wurden. Fleshgod Apocalypse übergaben das Werk dann an den Grammy-nominierten Jacob Hansen (Volbeat, The Black Dahlia Murder, Epica) in den Hansen Studios in Dänemark für Mix und Mastering. Die gesamte Produktion von Veleno dauerte nach Angaben von Paoli etwa drei Monate. Das Artwork für das Album wurde von Travis Smith (Avenged Sevenfold, Opeth, Katatonia) erstellt.

