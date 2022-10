Pierce The Veil: veröffentlichen Video „Pass The Nirvana“

Pierce The Veil – Gitarrist/Sänger Vic Fuentes, Gitarrist Tony Perry und Bassist Jaime Precadio haben das Video zu ihrer Comeback-Single Pass The Nirvana veröffentlicht.

Pierce The Veil, die der Rolling Stone einst als „hyperaktiven, progressiven Post-Hardcore“ beschrieb, haben tatsächlich einen neuen Track voller fuzziger Gitarren, melodischer Hooks und PTVs ausgeprägtem Charme geschaffen, der von Anfang an ein Riesenerfolg im US Rock Radio war mit über sechs Millionen Streams seit seiner Veröffentlichung.

„Pass The Nirvana handelt von den vielen schrecklichen Traumata, die die Jugend Amerikas in den letzten Jahren durchgemacht hat“, sagte Frontmann Fuentes über das aussagekräftige, aktuelle und nachvollziehbare Thema des Songs. „Covid, keine Abschlussbälle, kein Schulabschluss, Schulschießereien. Die Liste geht weiter. Ihr Leben wurde durcheinander gewirbelt wie Wäsche im Trockner, während die Spannungen in unserem Land in unsere eigenen Häuser, Freunde und Familien eingedrungen sind. Für mich steht der Song für eine Art Loslösung von all der Angst und dem Stress und dafür, eine Form von Frieden oder Nirwana zu finden.“

Pierce The Veil sind derzeit mit I Prevail und Fit for A King auf ausverkaufter US-Tour.

Die Zeit ist reif für das Comeback von Pierce The Veil, denn einer ihrer klassischen und beliebtesten Songs erlebt auch gerade eine Art Wiedergeburt.

Ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung schoss die bereits mit Platin ausgezeichnete Single King For A Day auf Platz 1 der Billboard Hard Rock Streaming Charts, angetrieben durch den viralen Hashtag #KingForADay auf TikTok. Der Song hat einen großen popkulturellen Moment erlebt, da der globale Musiksuperstar Lizzo den Track in einem Video auf der Plattform verwendet hat. Das zeigt, wie lebendig der Katalog von PTV ist – und wie lebendig die Band und ihr neues Material bleiben.