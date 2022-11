Pierce The Veil: neues Album erscheint im Februar 2023

Die mit Platin ausgezeichneten Pierce The Veil – Gitarrist/Sänger Vic Fuentes, Gitarrist Tony Perry und Bassist Jaime Preciado – haben ihr neues Album The Jaws Of Life angekündigt. Es erscheint am 10. Februar 2023 über ihr langjähriges Label Fearless Records. Hier vorbestellen.

Die Band hat am 11. November zudem das Video zur aktuellen Single Emergency Contact veröffentlicht.

„Im Text dieses Songs steckt so viel Verzweiflung“, sagt Fuentes. „Er handelt von einer Beziehung, in der eine Person bereit ist, die Dinge auf die nächste Stufe zu heben, während die andere noch unsicher ist. Die eine Person fleht die andere an, entweder nach vorne zu blicken oder sie zu verlassen, weil es eine Qual ist, wenn man irgendwo dazwischen feststeckt.“

Er fährt fort: „Ich habe diesen Song in Seattle im Heimstudio von Mike Herrera von MXPX geschrieben. Er ließ mich für ein paar Monate dort wohnen, während ich an dem Album arbeitete. Ich liebe es, in Seattle zu schreiben, weil es mir die ganze 90er-Jahre-Grunge-Rock-Atmosphäre gibt. Außerdem regnet es die ganze Zeit, und ich liebe den Regen“.

Was The Jaws Of Life als Ganzes angeht, sagt Fuentes: „Dieses Album hat uns wirklich näher zusammengebracht, als wir es je waren. Es war extrem schwierig für uns, so lange von der Straße weg und getrennt zu sein. Wir haben noch nie etwas mehr vermisst, als gemeinsam Musik zu machen, und noch nie haben wir das Aufnehmen, das Touren und einfach das Zusammensein im selben Raum so sehr geschätzt wie jetzt. In The Jaws Of Life geht es darum, wie das Leben seine Zähne in dich schlagen und versuchen kann, dich zu verschlingen. Die ganze Negativität in der Welt und in deinem Kopf kann eine bösartige Sache sein. Wir sind extrem dankbar für diese Platte, unsere Fans und die Möglichkeit, wieder live Musik zu machen.“

Die Tracklist von The Jaws Of Life findet ihr in unserem Release-Kalender:

Pierce The Veil sind in ihrem Genre zu einer Legende geworden – und das zu Recht. Ihre Rückkehr wurde mit Begeisterung aufgenommen und die erste Single Pass The Nirvana wurde seit ihrer Veröffentlichung im September über 13 Millionen Mal gestreamt.

Sie haben auch zweimal die Spitze der Billboard Top Rock Albums, Alternative Albums und Hard Rock Albums Charts erreicht – zuerst mit Collide With the Sky (2012) und dem Nachfolger Misadventures (2016). Ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung schoss das bereits mit Platin ausgezeichnete King For A Day auf Platz 1 der Billboard Hard Rock Streaming Charts, angetrieben durch den viralen Hashtag #KingForADay auf TikTok. Selbst mit zwei Gold-Singles und einem Gold-Album könnte das kommende Jahr ihr bisher größtes werden.

Denn dies ist das Jahr von The Jaws of Life.

Pierce The Veil sind derzeit mit I Prevail und Fit For A King auf US Tour. Alle Termine findet ihr auf der Homepage.