At The Gates: Europatournee mit In Flames beginnt dieses Wochenende

Nachdem die schwedischen Melodic-Death-Metal-Pioniere At The Gates am vergangenen Wochenende auf dem Damnation Festival in Großbritannien eine erste Liveshow mit dem zurückgekehrten Gründungsmitglied und Gitarristen Anders Björler gespielt haben, werden sie ihr gefeiertes aktuelles Studioalbum The Nightmare Of Being mit einer umfassenden Europatournee zusammen mit In Flames, Imminence und Orbit Culture promoten, die im Laufe dieser Woche beginnt.

Um den Beginn dieser massiven Tour zu unterstreichen, haben At The Gates am Freitag zwei ganz besondere Videoclips zu den Tracks The Burning Darkness (Live At Roadburn) und The Scar (Live At Roadburn) veröffentlicht, die ihr euch hier ansehen könnt:

Ursprünglich auf der Bonus-Disc-Edition von The Nightmare Of Being enthalten, wurden diese beiden Deep Cuts aus den frühen At The Gates-Jahren beim Roadburn Festival 2019 in Tilburg, Niederlande, live performt und der langjährige Videografie-Partner der Band, Costin Chioreanu / Twilight 13 Media, hat sowohl einen stimmungsvollen Performance-Clip für The Burning Darkness (Live At Roadburn) als auch einen herausragenden abstrakten Clip für „The Scar (Live At Roadburn) erstellt.

At The Gates-Sänger Tomas Lindberg Redant meldete sich mit folgendem Kommentar über die laufende Tour und die Videoclips:

„Wir sind super aufgeregt, dass wir endlich auf Europatournee gehen können, um unser aktuelles Album The Nightmare Of Being zu supporten. Die Tatsache, dass Anders Björler, der Gründungsgitarrist der Band, wieder mit von der Partie ist, macht uns noch aufgeregter. Mit dem fantastischen Empfang, den wir letztes Wochenende auf dem Damnation Festival bekommen haben, fühlt es sich wie eine großartige Zeit an, in At The Gates zu sein.

Diese beiden Videos wurden vor ein paar Jahren während unseres Auftritts beim Roadburn Festival als Teil meiner Kuration live aufgenommen. The Burning Darkness ist für mich persönlich einer der Eckpfeiler in unserer Karriere. Und Costins großartige Videokunst als Hintergrund für diesen Song zu haben, war einfach fantastisch … Ich bin sehr zufrieden damit, wie es geworden ist! Für The Scar, ebenfalls ein persönlicher Favorit aus unserer frühen Karriere, hat Costin ein fesselndes Video gedreht, das die Stimmung des Songs sehr gut einfängt. Hier könnt ihr auch das fantastische Yo Quail Quartet hören, das mit uns zusammen spielt!“

Die Europatournee mit In Flames, Imminence und Orbit Culture hat gestern in Tallinn, Estland, begonnen und endet am 17. Dezember 2022 mit einer großen Hometown-Show in Göteborg, Schweden.

Mehr Infos zur At The Gates sowie die aktuellen Tourdaten könnt ihr hier nachlesen:

At The Gates sind:

Tomas Lindberg Redant – Gesang

Jonas Björler – Bass

Martin Larsson – Gitarre

Jonas Stålhammar – Gitarre

Adrian Erlandsson – Schlagzeug

At The Gates online:

http://atthegates.se/

https://www.facebook.com/AtTheGatesOfficial/