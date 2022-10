At The Gates: verkünden die Rückkehr von Gründungsmitglied und Gitarrist Anders Björler

Während die schwedischen Melodic-Death-Metal-Pioniere At The Gates weiterhin ihr gefeiertes aktuelles Studioalbum The Nightmare Of Being promoten, meldeten sie sich nach einer Nordamerika-Tour und einer Reihe von Sommerfestivals in Europa und Japan mit der Nachricht zurück, dass Gründungsmitglied und Gitarrist Anders Björler nach einigen Jahren der Abwesenheit wieder zum Line-Up der Band gehört.

At The Gates-Sänger Tomas Lindberg Redant kommentiert die Nachricht wie folgt: „Es ist uns eine große Freude, Anders Björler, eines der Gründungsmitglieder, wieder in der Band willkommen zu heißen. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir bereits mit der Arbeit am Nachfolger von The Nightmare Of Being begonnen haben, mit derselben Besetzung, die auch Terminal Spirit Disease, Slaughter Of The Soul und At War With Reality geschrieben hat. Anders erste Show nach seiner Rückkehr in der Band wird das Damnation Fest in Großbritannien sein, und er wird uns auf der Europatournee zusammen mit In Flames Ende des Jahres begleiten. Tolle Zeiten! Es fühlt sich wirklich wie eine zweite Wiedergeburt der Band an, und wir freuen uns auf dieses neue Kapitel!“

Anders Björler fügte den folgenden Kommentar hinzu: „Es fühlt sich wirklich wie eine Heimkehr an. Ich habe die Jungs natürlich vermisst, aber auch das Gitarrenspiel, das Schreiben von Musik und die künstlerische Kreativität im Allgemeinen. Ich habe einige Jahre lang von der Seitenlinie aus zugeschaut, und ich bin sehr stolz auf das, was sie in meiner Abwesenheit geschaffen haben. Ich freue mich wirklich darauf, ein neues Album zu schreiben und wieder Live-Shows zu spielen …“

Als nächstes werden At The Gates auf dem Damnation Festival in Großbritannien auftreten, bevor sie zwischen dem 12. November und 17. Dezember 2022 mit In Flames, Imminence und Orbit Culture auf große Europatournee gehen werden.

At The Gates – Live 2022:

05.11.2022 Manchester (UK) – Damnation Festival

In Flames Europatour 2022

mit At The Gates, Imminence and Orbit Culture

12.11. EE Tallinn – Helitehas

13.11. LV Riga – Palladium

15.11. PL Katowice – Mck

16.11. CZ Prague – Mala Sportovni Hala

20.11. UK London – O2 Academy Brixton

21.11. LU Esch-Sur-Alzette – Rockhal

22.11. FR Strasbourg – La Laiterie

23.11. FR Paris – Bataclan

25.11. ES Bilbao – Santana 27

26.11. ES Madrid – Riviera

27.11. ES Barcelona – Razzmatazz

28.11. FR Lyon – Transbo

30.11. CH Zurich – Samsung Hall

01.12. IT Milan – Alcatraz

02.12. AT Vienna – Gasometer

03.12. DE Leipzig – Haus Auensee

04.12. DE Cologne – Palladium

06.12. NL Tilburg – 013

07.12. BE Bruessels – AB

08.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

09.12. DE Hamburg – Edel Optics Arena

10.12. DK Copenhagen – Store Vega

11.12. NL Oslo – Spektrum

14.12. FI Helsinki – Ice Hall

16.12. SE Stockholm – Hovet

17.12. SE Gothenburg – Scandinavium

Schaut euch hier den Trailer für die kommende Tour an: https://www.facebook.com/inflames/videos/821868755691123/

Tomas Lindberg Redant fügte den folgenden Kommentar zur bevorstehenden Tour mit In Flames hinzu: „Wir freuen uns sehr, endlich vor unseren europäischen Fans spielen zu können, um unser aktuelles Album The Nightmare Of Being zu supporten. Dieses Mal werden wir mit unseren langjährigen Freunden In Flames auf Tour gehen. Es ist schon seltsam, dass wir noch nie zusammen getourt sind, obwohl wir aus der gleichen Stadt kommen! Das ist also eine großartige Gelegenheit, den Göteborg-Sound“ zu erleben, und es ist großartig, Teil eines so starken Pakets zu sein. Wir können es kaum erwarten, dort wieder aufzutreten!“

At The Gates‘ aktuelles Studioalbum The Nightmare Of Being wurde im vergangenen Sommer weltweit über Century Media Records veröffentlicht und erzielte bei der Erstveröffentlichung im Juli weltweit beeindruckende Chartplatzierungen wie folgt: Deutschland: # 8, Österreich: # 18, Schweiz: # 12, Schweden: # 20, Schweden (Physical): # 1, Schweden (Vinyl): # 1, Schweden (Hardrock/Metal): # 2, Die Niederlande: # 77, Belgien: # 84, Finnland: # 21, Finnland (Physical): # 5, UK (Rock): # 3, USA (Current Hard Music Albums): #1, USA (Aktuelle Rock-Alben): #4, USA (Aktuelle Albumverkäufe): #14. USA (Albumverkäufe): #28

