Lionheart: veröffentlichen neue Single / Video „Live By The Gun“ feat. ICE-T (Body Count) vom kommenden Album „Welcome To The West Coast III“

Die Hardcore-Legenden Lionheart veröffentlichen ihren zweiten Banger Live By The Gun mit dem legendären ICE-T von Body Count, der von ihrem kommenden neuen Album Welcome To The West Coast III stammt, das am 9. Dezember über Arising Empire veröffentlicht werden soll.

Lionheart sind:

Rob Watson | Gesang

Nick Warner | Gitarre

Walle Etzel | Gitarre

Richard Mathews | Bass

Jay Scott | Schlagzeug

