Aborted: unterschreiben bei Nuclear Blast und kündigen neue Single „Infinite Terror“ an

In einer mondlosen Nacht wagte das Metal-Powerhouse Nuclear Blast einen Blick in den pechschwarzen Abgrund und holte sich eine der bösartigsten und bedrohlichsten Kräfte der europäischen Death Metal-Szene in ihre Reihen. Am 4. Oktober verkünden beide voller Stolz, dass Aborted einen Vertrag mit Nuclear Blast unterschrieben haben!

Das wahre Szenario hinter dem Signing dieser herausragenden Genre-Pioniere mag etwas weniger dramatisch gewesen sein, aber das Versprechen einer aufregenden Zukunft bleibt. Aborted haben pünktlich zum Start ihrer Nordamerika-Tour mit Lorna Shore. ihre erste Single angekündigt. Infinite Terror wird eure Träume heimsuchen, eure Ohren zerstören und musikalisch den teuflischen Deal besiegeln, den Nuclear Blast und Aborted geschlossen haben, um das Wort des brutalen Death Metals in der ganzen Welt zu verbreiten!

Hier könnt ihr euch die Single vorab sichern: https://bfan.link/aborted-infiniteterror

Sven de Caluwé (Gesang) kommentiert:

„Wir könnten nicht aufgeregter sein, unser Signing bei Nuclear Blast bekannt zu geben – einem der führenden Labels für extreme Musik mit vielen Labelkollegen, die wir lieben. Wir sind sehr gespannt, wohin diese verrückte Karawane als nächstes führt! Nach einer sehr langen und soliden Partnerschaft mit Century Media war es für uns an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Um unser Signing bei Nuclear Blast und die bevorstehende Monstertour mit unseren Freunden Lorna Shore, Ingested und anderen zu feiern, haben wir beschlossen, eine neue Single zu veröffentlichen. Infinite Terror wird am 19. Oktober all eure Sinne verwirren. Der Song ist inspiriert von Event Horizon und markiert das Debüt des neuen Gitarristen Dan Konradsson (Ophidian I, Une Misère). Erwartet etwas Dunkles, Imposantes und heavy as fuck!“

Jaap Wagemaker, A&R Nuclear Blast Europe, fügt hinzu:

„Nuclear Blast freut sich sehr, das Signing der brutalen Death-Metal-Maniacs Aborted bekannt zu geben:

Aborted sind Pioniere ihres Genres. Ursprünglich in Belgien gegründet, haben sie einen langen Weg aus dem Death/Grind-Underground zurückgelegt und eine sehr erfolgreiche, einzigartige Marke von cineastischem Extrem-Metal mit Horror-Thematik geschaffen, die sehr gut mit der heutigen Tech-Death- und Deathcore-Szene kompatibel ist. Aborted haben viele Bands weltweit beeinflusst, und für viele Bands war die Einladung, mit Aborted auf Tour zu gehen, der Beginn einer erfolgreichen Karriere. Aborted bauten ihren Status weiter aus, indem sie Klassiker wie The Necrotic Manifesto und Retrogore veröffentlichten, die dieses Album noch übertrafen und zeigten, wozu die Band fähig ist: Death Metal auf ein höheres Niveau an Intensität, Atmosphäre und Brutalität zu heben. Nuclear Blast und Aborted freuen sich darauf, auch in Zukunft gemeinsam die Grenzen des hochklassigen brutalen Death Metal zu verschieben!“

Aborted live:

21.10. US Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

22.10. US New York, NY – The Gramercy Theatre

23.10. US Worcester, MA – The Palladium

24.10. US Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

25.10. US Charlotte, NC – Neighborhood Theatre

26.10. US Nashville, TN – Brooklyn Bowl Nashville

27.10. US Atlanta, GA – The Masquerade (Heaven)

28.10. US Tampa, FL – The Orpheum

29.10. US Orlando, FL – The Abbey

31.10. US Houston, TX – White Oak Music Hall

01.11. US San Antonio, TX – Vibes Event Center

02.11. US Fort Worth, TX – Ridglea Theater

04.11. US Mesa, AZ – Nile Theater

05.11. US Los Angeles, CA – 1720

06.11. US Roseville, CA – Goldfield Trading Post

08.11. US Seattle, WA – El Corazon

09.11. US Portland, OR – Hawthorne Theater

11.11. US Salt Lake City, UT – The Complex

12.11. US Denver, CO – Summit

13.11. US Lawrence, KS – The Bottleneck

15.11. US Chicago, IL – Bottom Lounge

16.11. US Detroit, MI – St. Andrew’s Hall

17.11. US Cleveland, OH – House of Blues

18.11. US McKees Rocks, PA – Roxian Theatre

19.11. CA Toronto, ON – Phoenix Concert Hall

20.11. CA Montreal, QC – L’Astral

Über Aborted

Mit ihrem cineastischen Extrem-Metal mit Horrorthematik haben Aborted ein düsteres Handwerk erlernt, das nur schwer zu übertreffen ist. Die belgische Band dominiert die Welt des Death Metal, seit Sänger Sven de Caluwé die Band vor 26 Jahren gegründet hat. Als einziges Originalmitglied hat er die Band wie ein verrückter Dirigent geleitet. Aborted sind Verwandlungskünstler, die sich von glühendem Deathgrind zu groovigerer Kost entwickeln, bevor sie sich auf eine technische Herangehensweise an den Death Metal festlegen. Ihre Fähigkeit, eine kompromisslose Mischung aus Death Metal und Grindcore zu komponieren und zu spielen, ergänzt durch provokantes Artwork und Merchandise-Design, haben Aborted im Laufe ihrer Karriere, in der sie seit Mitte der Neunziger elf erfolgreiche Alben veröffentlicht haben, zu einem unverzichtbaren Vorreiter der extremen Metalszene werden lassen. Trotz des scheinbar düsteren Images, das die Band mit ihrer heftigen, blutgetränkten Musik vermittelt, haben Aborted im Laufe ihrer Karriere aktiv Wohltätigkeitskampagnen unterstützt. Sie haben einen Teil ihrer Merchandise-Einnahmen an die National Alliance To End Homelessness gespendet, sich mit anderen Bands zusammengetan, um ein T-Shirt zu Gunsten der ukrainischen Kriegsflüchtlinge auf den Markt zu bringen, und sind auch ein langjähriges Mitglied der Metalheads Against Racism gewesen.

Mit ihrem letzten Album Maniacult stiegen Aborted auf Platz 33 der deutschen Charts und auf Platz 7 der US Current Hard Music Albums ein, während Retrogore auf Platz 4 der ‚Top New Artists‘ in den Billboard Charts und TerrorVision auf Platz 4 (Heatseeker) und Platz 9 (Current Hard Music) in den US Billboard Charts einstieg. Nach fast 30 Jahren Musikveröffentlichungen und weltweiten Tourneen verschieben sie immer noch musikalische Grenzen und schaffen es, sich immer wieder neu zu erfinden.

Aborted sind:

Sven de Caluwé – Gesang

Ian Jekelis – Gitarre

Daniel Konradsson – Gitarre

Stefano Franceschini – Bass

Ken Bedene – Schlagzeug

Aborted online:

https://goremageddon.be/

https://www.facebook.com/Abortedofficial

https://www.instagram.com/aborted.band/