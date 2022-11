Subway To Sally: feiern in Gießen bei der Eisheiligen Nacht ihr Bandjubiläum

So war das nicht geplant. Das 30-jährige Jubiläum von Subway To Sally war 2020 noch weit

entfernt. Eine Vielzahl an Terminen der HEY! Tour stand noch an, Festivals und zum

krönenden Abschluss natürlich die Eisheilige Nacht. Dann pulverisierte Covid 19 jegliche

Planungssicherheit und Routine. Niemand konnte im März 2020 ahnen, dass die Eisheilige

Nacht zwei Mal verschoben werden würde. 2020 initiierten die Erfinder dieses Festivals eine

viel beachtete Online-Variante, die auf der DVD Back To Lindenpark nachzuerleben ist und

hoch gelobt wurde. Dennoch kann kein noch so spektakuläres Onlinekonzert das wirkliche

Live-Feeling der Eisheiligen Nacht ersetzen.

Und nun ist es endlich wieder soweit für die Eisheilige Nacht live: Mr. Hurley & die Pulveraffen, Tanzwut und Mr. Irish Bastard sind der Eisheiligen Nacht seit zwei Jahren treu geblieben und stehen immer noch in den Startlöchern. Diese großartigen Bands und Freunde von Subway To Sally scharren mit den Hufen und warten nur darauf, endlich auf ihr Publikum losgelassen werden zu können, um ausgelassener denn je mit Gleichgesinnten zu feiern. Mr. Hurley & die Pulveraffen, Tanzwut und Mr. Irish Bastard werden 2022 im Dezember nachholen, was wir seit zwei Jahren vermissen: Ausgelassene Partys, Live-Musik ohne Einschränkungen und ohne Limit. Und weil die Zeit sich nicht anhalten lässt, spendiert sie der Eisheiligen Nacht 2022 den besonderen Umstand, dass Subway To Sally ihren 30. Geburtstag mit allen Besuchern in diesem Dezember feiern werden. Eine Reise durch drei Jahrzehnte in nur einer Nacht? Das dürfte eine besonders lange und spannend Nacht werden – und wer Subway To Sally kennt, weiß, dass sie zum 30-Jährigen Bandjubiläum den Fans etwas ganz Besonderes präsentieren werden.

Veranstaltung: 30 Jahre Subway To Sally Jubiläum & Eisheilige Nacht 2022

Termin: Samstag, 17.12.2022

Ort: Hessenhalle Gießen

Beginn: 19.00 Uhr | Einlass: 18.00 Uhr

Preise: 43,70 Euro inkl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf an allen bekannten VVK-Stellen oder www.konzertbuero-bahl.de

Ticket-Hotline: 0180 – 60 50 400* *(0,20 € aus dem dt. Festnetz / 0,60 € aus dem Mobilfunknetz)

Die Veranstaltung ist unbestuhlt.

