L.S. Dunes: haben ihr Debütalbum „Past Lives“ am 11.11.2022 veröffentlicht

Am Freitag, den 11. November haben L.S. Dunes: Gitarrist Frank Iero (My Chemical Romance), Gitarrist Travis Stever (Coheed & Cambria), Sänger Anthony Green (Circa Survive), Bassist Tim Payne (Thursday) und Schlagzeuger Tucker Rule (Thursday) ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum Past Lives über Fantasy Records veröffentlicht.

Produziert von Will Yip (Turnstile, Circa Survive, Quicksand) und aufgenommen in seinem Studio 4 Recording in Philadelphia, Pennsylvania, behandelt Past Lives Themen wie Furchtlosigkeit, Abhängigkeit, Unangepasstheit und Vergänglichkeit in einer grenzüberschreitenden Synthese aus Post-Hardcore und Punk, die L.S. Dunes zu einem der spannendsten Neuentdeckungen des Jahres gemacht hat. Vom fesselnden, dramatischen Opener 2022 und dem rasanten Bombsquad über das stampfende, ausufernde Permanent Rebellion bis hin zum abschließenden Sleep Cult ist Past Lives ein mitreißendes und emotionales Album.

Die Tracklist von Past Lives findet ihr in unserem Release-Kalender:

Nach dem Schock des pandemischen Shutdowns wurde den engen Freunden und gegenseitigen Anhängern schnell klar, dass ein „Morgen“ nicht garantiert ist. „Wir wussten nie, ob wir jemals diese Songs zusammen spielen würden; tatsächlich wusste keiner von uns, ob wir jemals wieder in der Lage sein würden, Musik für ein Live-Publikum zu spielen“, erzählt Iero. „In Permanent Rebellion geht es darum, sich das zurückzuholen, was einem rechtmäßig gehört“, fügt Rule hinzu. „Wir wollten etwas machen, in dem man alle unsere Bands hören kann, ohne dass es nach einer bestimmten Band klingt. Unsere Wurzeln sind Punkrock und Hardcore, und der Vibe ist Hoffnung für all die verlorenen Seelen.“

Am 11. November wurde auch die erste EU & UK Tour der Band bekanntgegeben. In Deutschland macht die Tour in Berlin und Köln halt

03.02.23 Köln – Luxor

04.02.23 Berlin – Hole 44

Tickets gibt es ab 14.11.: hier

L.A. Dunes online:

https://www.facebook.com/lsdunes

https://lsdunes.com/