Mad Invasion: die schwedischen Rocker veröffentlichen Video zu „Walking In The Shadows“

Sich selbst haben die Schweden Mad Invasion das smarte Banner „Vintage Rock – re-shaped“ verpasst. Tatsächlich kombiniert die Band Vintage-Hardrock-Einflüsse der 70er mit einem modernen Ansatz und einer zeitgemäßen Klanglandschaft. Die Erfahrung der Bandmitglieder als Musiker, Songwriter und darstellende Künstler umfasst im Laufe der Jahre zahlreiche Albumveröffentlichungen und Tourneen.

Jetzt gibts das brandneue Video zu Walking In The Shadows.

Und das sagt die Band über den Song:

„Dieser schwere und düstere Track beschreibt den ständigen Kampf zwischen Gut und Böse… wobei meistens das Böse gewinnt. Es geht darum, wie einsam es sein kann, wenn man sich von Verzweiflung und dunklen Gedanken überwältigt fühlt … wenn es scheint, als gäbe es keinen Ausweg. In dieser Dunkelheit erscheinen auch die Dämonen, eindringlich und verhöhnend, in allen Formen und Formen … Die Band repräsentiert die Champions für das Gute in einer Welt, in der das Böse immer nahe ist und lauert. Das Video wurde teilweise in Prag gedreht, und die dunkle Geschichte wird durch die Elemente dieser klassischen Stadt mit all ihrer düsteren Geschichte unterstrichen. Das Video ist auch insofern besonders, weil hier der ‚Fallen Angel‘ geboren wird … der Engel in Weiß, der als unschuldiges kleines Mädchen auf die dunkle Seite gezogen wird … Dies passiert im letzten Teil des Videos, dann folgt ein massives Outro, das sich auf den letzten Höhepunkt aufbaut … Variationen ihrer letzten Verwandlung, die zeigen, wie aus dem Guten das Böse wird – Dieses Thema ist zu einem Markenzeichen der Band geworden und taucht in mehreren Videos auf.“

Mad Invasion

Edge Of The World

MI Media Group

VÖ: 24.09.2021

Hier könnt ihr in die Songs reinhören: Spotify, Apple Music and Amazon Music

Die CD gibts hier: https://linktr.ee/madinvasion

Mehr zu Mad Invasion erfahrt ihr hier:

Mad Invasion online:

www.madinvasion.com

https://www.facebook.com/MadInvasion/

https://www.instagram.com/madinvasion

https://www.youtube.com/c/madinvasion

https://www.guiltygorilla.com/