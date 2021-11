Hier sitze ich heute vor dem Album The Bardogs – Southern Soul und bin gespannt. Eine Band, die 2014 in Bukittinggi (West Sumatra) gegründet wurde, inzwischen ihre Heimat mit Bali angibt und die laut Pressetext mit Southern Rock angekündigt wird. Auf dem Album befinden sich zehn Songs mit fast 50 Minuten Spielzeit. Ich gebe zu, ich muss mich erst mal reinhören, da mich nicht die Musikrichtung, sondern die Neugier auf Neues zu diesem Review getrieben hat. Doch je länger das Album läuft, desto besser gefällt es mir. Es macht also durchaus Sinn, sich mal aus seiner musikalischen Bequemzone herauszubegeben und anderen Bereichen eine Chance zu geben. Man merkt sofort: Das hier ist echt. Die Jungs wissen, was sie da tun und sie spielen das, was ihnen am Herzen liegt. Es ist angenehm abwechslungsreich, zwar teilweise sehr Blues- und Soul-lastig, aber immer mit rockigen Parts verknüpft. Von relativ ruhigen und nachdenklichen Songs geht es über zu zackigen Blues-Stücken, um dann mit Southern Rock gute Laune zu verbreiten. Es nervt nicht, es ist in keiner Weise langweilig und man kann es gut weghören. Ich kann mir vorstellen, es als Hintergrundmusik bei einem Abend mit Freunden laufen zu haben oder im Auto zum Sound mit den Händen auf dem Lenkrad rumzutrommeln. Für mich hätte der Rock-Anteil größer sein dürfen, aber tatsächlichen gefallen mir auch die ruhigeren Töne und irgendwann muss ja schließlich auch ich mal entschleunigen und spätestens dann werde ich das Album wieder anwerfen. Zum Ende durchforste ich tatsächlich doch noch das Netz nach einem Video, um mir die Jungs mal anzugucken und spätestens jetzt bin ich überzeugt: Wer mit so glücklichen Gesichtern und soviel Spielfreude seine Songs präsentiert, der hat es verdient, gehört zu werden.

