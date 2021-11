Temptations Wings: veröffentlichen ihr neues Album „Marauders Of The Killing Moon“

Die amerikanische Doom- / Stoner-Band Temptations Wings freut sich zu sehen, dass sein neues Full-Length Marauders Of The Killing Moon über Electric Talon Records das Licht erblickt hat!

Das vollständige Album-Streaming ist auf 666Mr.Doom verfügbar – klicke hier! https://bit.ly/3DVxeZj

Mit Marauders Of The Killing Moon legt das Quartett noch mehr Wert auf das Geschichtenerzählen (insbesondere auf die griechische und nordische Mythologie) und versucht, einen Sound zu kreieren, der an die frühen Tage des Heavy Metal erinnert, als die Leute noch versuchten, Neuland zu betreten ein klangliches Neuland. Gitarrenharmonien und langsame Rhythmen, begleitet von klaren Stimmen, weichen eindringlichen Instrumentalpassagen, sorgfältig verwoben mit psychedelischen Obertönen.

Tracklist:

1. Warlords

2. Silent Assassin

3. Altar Of Sabbath

4. Sea Of Woe

5. Cosmos

6. Shadow Of The Moon

7. Child Of The Mountain

8. Walk In The Woods

Marauders Of The Killing Moon wurde von Andy Bishop von Giraffe Studios aufgenommen, gemischt und gemastert. Anbei sehen Sie das Cover von Waclaw Traier – Dr (O)) ned Artworks. Seid gespannt, mehr Infos demnächst!

Line-Up:

Micah Nix – Gesang, Gitarre, Mandoline

Chad Barnwell – Sologitarre, Backing Vocals, Keyboards

Ryan Fox – Bass, Bass Ukulele

Jason Gardner – Schlagzeug, Perkussionen, Backing Vocals, Keyboards

Gäste von „Walk In The Woods“ sind:

Andy Bishop – Perkussionen, Keyboards

Corey Hipps – Cello

Temptations Wings online:

https://www.facebook.com/twbandwnc

https://www.instagram.com/temptationswingswnc/