Temptations Wings: “Marauders Of The Killing Moon” erscheint am 26.11.2021

Seit der Gründung der Band im Jahr 2007 haben Temptations Wings unermüdlich daran gearbeitet, eine Marke harter Musik zu schaffen, die den Test der Zeit bestehen würde. Mit einem Schwerpunkt auf Geschichtenerzählen (mit Einflüssen wie der griechischen und nordischen Mythologie) hat die Band versucht, einen Sound zu kreieren, der auf die frühen Tage des Heavy Metal zurückgreift, während sie versucht, neue Wege in klangliches Neuland zu bahnen. Gitarrenharmonien und schleppende Rhythmen, begleitet von klarem Gesang, weichen eindringlichen Instrumentalpassagen, die sorgfältig mit psychedelischen Ambient-Obertönen durchzogen sind.

Nach der Veröffentlichung der 2019er EP The Path eilten Temptations Wings noch im selben Winter ins Studio zurück, um mit den Aufnahmen für Marauders Of The Killing Moon zu beginnen. Durch die COVID-19-Pandemie behindert, wurden die Bemühungen im Frühsommer 2021 endgültig abgeschlossen. Marauders Of The Killing Moon wird am 26. November 2021 über Electric Talon Records erhältlich sein.

Marauders Of The Killing Moon Tracklist:

1. Warlords

2. Silent Assassin

3. Altar Of Sabbath

4. Sea Of Woe

5. Cosmos

6. Shadow Of The Moon

7. Child Of The Mountain

8. Walk In The Woods

Temptations Wings Line-Up:

Micah Nix – Vocals, Guitar, Mandolin

Chad Barnwell – Lead Guitar, Backing Vocals, Keys

Ryan Fox – Bass Guitar, Bass Ukulele

Jason Gardner – Drums, Percussion, Backing Vocals, Keys

Temptations Wings online:

https://www.facebook.com/twbandwnc

https://www.instagram.com/temptationswingswnc/