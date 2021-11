Reload Festival 2022: Heaven Shall Burn und Arch Enemy stehen als erste Headliner fest

Zwei Jahre lang war es still auf dem Battlefield, das wird sich 2022 ändern – und zwar gewaltig! Vom 18. – 20. August wird sich das Who is Who der harten Musikspielarten ein Stelldichein in Sulingen, Niedersachsen, geben.

Das Drumherum bleibt wie gewohnt familiär, gemütlich und entspannt. Kurzum: Festival, wie es sein sollte.

Mit Arch Enemy und Heaven Shall Burn stehen zwei Headliner fest, denen es wie wenigen anderen Metal-Bands gelingt, Tradition und Moderne ebenso zu verbinden wie Härte und Melodie.

Zu ihnen gesellen sich die US-Metalcore-Größen As I Lay Dying, die schwedischen Hardcore-Legenden Raised Fist, die Death Metal-Giganten Cannibal Corpse und Lacuna Coil, die das Programm um Gothic Metal erweitern.

Ohnehin wird Abwechslung weiterhin großgeschrieben, so treffen die mächtigen Die Kassierer auf die Bay Area Thrash-Ikonen Exodus sowie auf die Crossover-Helden Static-X und Bloodywood aus Indien.

Alle weiteren bisher bestätigten Bands finden sich unten, viele weitere werden in den kommenden Monaten folgen

Darüber hinaus verspricht Festival-Chef André Jürgens: „Das Reload bleibt auch nach zwei Jahren unfreiwilliger Pause ein gemütliches Festival, bei dem die Fans ihre Lieblingsband ohne Stress live erleben können. Hinzu kommt entspanntes Camping am Fahrzeug mit jeder Menge Gleichgesinnten – also ein Festival ohne Schnickschnack, aber mit allem, was Festivals wirklich gut macht.“

Wer dabei sein will, findet seine Tickets (und schickes Merchandise!) direkt im festivaleigenen Shop auf www.reload-festival.de

Reload Festival 2022 – 18. – 20. August in Sulingen – See you on the Battlefield!

Bisher bestätigte Acts 2022:

Heaven Shall Burn – Arch Enemy – As I Lay Dying – Raised Fist – Cannibal Corpse – Lacuna Coil – Die Kassierer – Smoke Blow – Perkele – Static-X – Exodus – Dope – Comeback Kid – The Black Dahlia Murder – Municipal Waste – Ghostkid – Bloodywod – Mr. Irish Bastard – Dirty Shirt – Heavysaurus