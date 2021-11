Desaster und Time For Metal: Verlosung des signierten Kunstdruckes erfolgreich

Die Verlosung des signierten Kunstdruckes von Desaster verlief erfolgreich. Insgesamt kamen 500 Euro zugunsten des Florinsmarkts/Koblenzer Kulturszene zusammen!

Über den Verkauf von Losen bei PayPal kamen über 200 Euro zustande. Am Tag der offiziellen Ziehung des Gewinners im Florinsmarkt kam vor Ort durch den Verkauf von weiteren Losen noch einmal eine kleine Summe hinzu.

Patrick G., der Vorsitzende der Stormbringers – The Official Desaster Fan Club bot unserem Redakteur Juergen S. an, zum gleichen Preis des bei PayPal zustanden gekommenen Betrages einen separaten signierten Kunstdruck bei ihm zu erwerben. Dieses Angebot erhöhte er dann nochmals auf 235 Euro, sodass an Jochen vom Florinsmarkt insgesamt die Summe von 500 Euro übergeben werden kann.

Als Gewinner des Kunstdruckes wurde Maik H. aus Berlin ausgelost! Herzlichen Glückwunsch!

Die Drucke sind bereits unterwegs!

Jochen, Desaster und Time For Metal bedanken sich bei allen, die durch ihre Teilnahme das Projekt haben machbar werden lassen. Ganz besonders auch hervorzuheben die tolle Aktion von Patrick G., dem Vorsitzenden des Stormbringers – The Official Desaster Fan Club!